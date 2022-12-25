Неизвестная Канада. Разукрашенный дом Мод Льюис

В небольшой деревне Маршалтаун в Новой Шотландии на обочине дороги стоит маленький домик

В небольшой деревне Маршалтаун в Новой Шотландии на обочине дороги стоит маленький домик. Прохожие заметили, что крошечное жилище раскрашено яркими цветами, листьями и птицами. Здесь жили художница Мод Льюис и её муж Эверетт, и, возможно, дом был её величайшим произведением искусства.

Мод Льюис родилась в 1903 году. В раннем возрасте она страдала от тяжёлого ревматоидного артрита и находила утешение в живописи. Вступив в брак с живущим по соседству продавцом рыбы Эвереттом, она переехала в квадратную (с трёхметровыми стенами) хижину, ставшую для пары домом на более чем 40 лет. Не имея никакого художественного образования, Мод разукрасила бедную сельскую общину вокруг. Рисунки изображали фермеров, волов, кошек и жителей деревни, катавшихся на санях. В процессе работы она использовала любые материалы, которые только могла найти: доски, краски для лодок и самодельные кисти. Эверетт продавал картины во время своих рыболовных рейдов всего за $ 2,5. Жизнь в Маршалтауне была тяжёлой, но Мод нарисовала мир, полный цвета и счастья.

Когда Мод не была занята созданием произведений для продажи сельским жителям, она раскрашивала каждый сантиметр внутреннего и внешнего убранства дома: чугунная печь, лестница, стены и даже мусорные ящики и стиральные доски покрыты рисунками художницы-самоучки.

Она умерла в 1970 году, а спустя девять лет её муж Эверетт покинул дом. Художественная галерея Новой Шотландии, желая сохранить культурное наследие региона, перевела весь дом в свою постоянную коллекцию. Сегодня картины Мод Льюис стоят на аукционе $ 20 000, что удивительно, учитывая, что они с мужем прожили всю жизнь в нищете.

Сегодня посетители Галифакса и огромного музея найдут в одной из угловых комнат крошечный деревянный домик, красиво и с любовью расписанный маленькой старушкой.