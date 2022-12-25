5 самых полезных каш для здоровья. А какие крупы лучше исключить по ряду причин

Не все каши одинаково полезны. При выборе важно обращать внимание на содержание в крупе глютена, который раздражает кишечник, препятствует всасыванию минералов, серьезно действует на когнитивные способности человека.

Не все каши одинаково полезны. При выборе важно обращать внимание на содержание в крупе глютена, который раздражает кишечник, препятствует всасыванию минералов, серьезно действует на когнитивные способности человека.

Глютеновые каши рекомендуется исключить из рациона или по возможности сократить их употребление.

К безглютеновым крупам относятся: греча, кукуруза, киноа, бурый рис, пшено.

Их полезные свойства:

предотвращают возникновение тромбоза и холестериновых бляшек на стенках сосудов;

стабилизируют количество сахара в крови, что особенно актуально при сахарном диабете;

улучшают психоэмоциональное состояние;

помогают при гормональной дисфункции;

нормализуют артериальное давление.

Считается, что каши нужно есть утром, так как они запускают работу желудочно-кишечного тракта. Но как показывает практика, это совсем не обязательное условие. Каши можно есть в любое время дня, при этом будет очень хорошо добавить к ним растительную пищу – салат, овощи или фрукты.

И как бы ни были полезны каши, не стоит их переедать. Самая частая причина переедания – отсутствие правильного пищевого поведения, это и разговоры за столом, и привычка смотреть телевизор во время еды. При этом сигнал о насыщении поступает в организм с запозданием, когда вы уже успели съесть лишнего.

Реже причина может быть в нарушении гормона инсулина и лептина, которые регулируют углеводный и энергетический обмен в организме. При сбоях в этих гормонах человек не чувствует насыщения.

На первом месте среди самых полезных круп, конечно, гречка – рекордсмен по содержанию белка и аминокислот:

снижает риск злокачественных новообразований;

усиливает иммунитет за счет витаминов группы В и минеральных веществ;

повышает устойчивость к вредным факторам, даже таким сильным, как радиация;

ускоряет заживление слизистых оболочек желудка;

защищает печень от жирового гепатоза благодаря присутствию липотропных веществ.

Далее идет пшено – не менее замечательная крупа, среди полезных свойств которой:

выводит токсины и плохой холестерин за счет клетчатки;

помогает восстанавливаться костной матрице;

сохраняет целостность нервных клеток благодаря магнию и калию;

полезно при слабой сердечной мышце.

На третьем месте – киноа, не самая популярная каша, однако по концентрации пользы она не сильно уступает гречке и пшену:

содержит высокую концентрацию кальция, белков, витаминов группы В, калия, лизина и фосфора;

хорошо работает с лишним весом, диабетом и заболеваниями сердца;

ускоряет заживление ран, регенерацию тканей и формирование костей.

Итак, сегодня мы поговорили о самых полезных кашах и о том, как они помогают нашему организму. В след статье разберемся, как правильно выбирать крупы, почему перед готовкой их нужно замачивать, а также с какими продуктами сочетать. И главное – как правильно готовить кашу, чтобы не потерять ее ценных свойств, ведь только в этом случае все витамины доберутся до нас в сохранности.