Что мы знаем о знаменитых оленях Санты

Персонаж Санта-Клауса, по большей части, основан на истории о святом Николае Мирликийском и Синтерклаасе из голландских преданий. Они путешествовали верхом на белых конях, но почему тогда в некоторых западных культурах, особенно в Америке и Канаде, Санта-Клаус путешествует по миру в канун Рождества и доставляет подарки на санях, запряженных летающими северными оленями.

Персонаж Санта-Клауса, по большей части, основан на истории о святом Николае Мирликийском и Синтерклаасе из голландских преданий. Они путешествовали верхом на белых конях, но почему тогда в некоторых западных культурах, особенно в Америке и Канаде, Санта-Клаус путешествует по миру в канун Рождества и доставляет подарки на санях, запряженных летающими северными оленями. В 1812 году американский писатель Вашингтон Ирвинг упоминает Святого Николая в своем самом удачном произведении «История Нью-Йорка, рассказанная Дидрихом Никербокером». В этой работе он описывает персонажа, который передвигается по верхушкам деревьев в том же самом фургоне, в котором он каждый год привозит детям подарки. Но вот упоминания о том, за счет чего передвигается эта повозка, мы не найдем. Так откуда же взялась история о летающих северных оленях? Как такой скромный и неприметный северный олень стал неотъемлемой частью главного зимнего праздника в западной культуре?

Первое известное письменное упоминание об оленях, связанных с легендой о Санта-Клаусе, появилось в 1821 году. В том же году нью-йоркский печатник Уильям Джилли опубликовал шестнадцатистраничный буклет под названием «Новогодний подарок малышам от пяти до двенадцати». В книжке впервые вводятся в повествование олени Санта-Клауса. Во время интервью 1822 года редактор нью-йоркской газеты Troy Sentinel расспросил мистера Джилли о северных оленях Санты. И уже в 1823 году в этой же газете было опубликовано стихотворение «Визит святого Николая», более известное как «Ночь перед Рождеством». Кстати, автор стихотворения до сих пор точно неизвестен. А ведь он даже изобразил восемь летающих оленей, тянущих сани Санты, и, более того, они впервые были названы по имени.

Итак, у Санты не было оленей аж до 1820-х годов, и только после «Визита Святого Николая» ему «подарили» его знаменитые волшебные сани с северными оленями. До этого предвестнику нашего любимого праздника приходилось перемещаться пешком. Какие же олени возят Санту? На большей части изображений мы видим обычных северных оленей в натуральную величину, известных в Северной Америке как «карибу». Однако в оригинальном стихотворении упоминалось, что у Санты было «восемь крошечных оленей», и это может навести на мысль, что речь шла о Шпицбергенском северном олене, уроженце Норвегии, который как раз вдвое меньше своих собратьев. Обратите внимание, что в оригинальном стихотворении было всего восемь оленей.

Вся упражка носит звучные имена, например, Dasher (Дэшер) «стремительный», Vixen (Виксен) «резвый» или Comet (Комет) «комета». Но самым известным является еще один — Рудольф. Очаровательный, рогатый, с выдающимся красным носом. Давайте вспомним его историю. Самый знаменитый северный олень появился лишь в 1939 году. Его первое появление состоялось в рекламной книжке-раскраске, изданной Монтгомери Уордом к праздникам. Универмаги раздавали книжки через Санту всем детям, совершавшим покупки. Этот рекламный материал был написан Робертом Л. Мэем. Самое милое, что автор черпал вдохновение из своей собственной истории: он тоже рос очень скромным и застенчивым.

В том знаменитом рассказе Рудольф, отличавшийся красным светящимся носом, не может найти себе друзей среди собратьев, которые не хотят с ним общаться из-за его носа. Но так получилось, что именно его особенность помогла спасти Рождество — нос Рудольфа освещал дорогу упряжке Санты в туманную праздничную ночь. Так что появился еще один повод любить этого очаровательного зверя. История, которая начиналась как маленькая книжка-раскраска, стала полноценным опубликованным произведением, а затем переросла в песню и даже фильм.