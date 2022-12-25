Ипотека с фиксированной или плавающей ставкой: вечный вопрос

Итак, фиксированная ставка или плавающая ставка?

Год назад более половины владельцев ипотечных кредитов в Канаде без колебаний выбрали плавающую процентную ставку. С тех пор все сильно изменилось. Безусловно, шесть повышений ключевой ставки с 0,25% до 3,75% с марта 2022 года (и, возможно, седьмое повышение в начале декабря 2022 года) вызывают шок у тех, у кого есть ипотека с плавающей процентной ставкой. Особенно среди владельцев недвижимости поколения, родившегося после 1990 года, которые привыкли иметь дело с минимальными нормативными ставками.

Итак, фиксированная ставка или плавающая ставка? Для ипотечного брокера Нэнси Кануэль ответ на вопрос однозначен. « Плавающая процентная ставка остается наиболее выгодным вариантом в долгосрочной перспективе для держателей ипотеки», – говорит этот профессионал, который уже 20 лет является членом команды по ипотечному кредитованию. “Редко мы видели такое интенсивное повышение ключевой ставки менее чем за год”,-добавляет она. В настоящее время мы наблюдаем одно из самых быстрых ужесточений денежно-кредитной политики в истории. » Именно поэтому, – настаивает ипотечный брокер, – история показывает, что плавающая ставка в большинстве случаев была частью выигрышного решения для держателей ипотечных кредитов.

Это предложение поддерживают большинство профессионалов в области ипотеки, в том числе Пьер коте, который работает в команде Hypotheca. « За последние 50 лет держатели ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой действительно более чем в 90% случаев пользовались наиболее выгодной формулой»,-отмечает он. Следовательно, последний также склоняется в пользу переменной ставки. Эти два ипотечных брокера, тем не менее, признают, что « успехов » с плавающей ставкой в последние годы недостаточно, чтобы четко определять выбор своих клиентов в этот период исключительного роста. « Каждый случай уникален”, – утверждает Нэнси Кануэль. По этой причине необходимо потратить некоторое время, чтобы четко определить потребности клиента, прежде чем предлагать ему тот или иной продукт. Помимо квалификации кредитора, необходимо учитывать личный бюджет клиента. Кто он, чем занимается в жизни ? Каковы его увлечения, его занятия ? Как условия его возможной ипотеки повлияют на его образ жизни ? »

Основные элементы ответа для определения типа ипотечного договора, – сказал Пьер Сайд. « Но самый важный вопрос, который должен задать себе любой нынешний или будущий ипотечный кредитор, прежде чем что-либо подписывать, остается следующим : могу ли я продолжать выплачивать свои платежи, если Плавающая ставка все равно вырастет на 2 %, 3% или даже на 5 % на весь срок о сделке по ипотеке ? Если ответ утвердительный, то плавающую ставку можно рассматривать без особого беспокойства»,-говорит он.

Тем не менее, ипотечный брокер советует своим клиентам, которым удобна плавающая ставка, проявлять осторожность. « Даже если они подпишутся на срок с плавающей ставкой, я предлагаю им вносить ежемесячные платежи с учетом фиксированной ставки», – говорит Пьер коте. Стратегию, которую также отстаивает Доминик Клод, частный банкир Desjardins Heritage Management. « Помимо содействия лучшей подготовке к возможному повышению ключевой ставки, эта стратегия позволяет использовать разницу в сумме между двумя ставками для более быстрого погашения основного долга дома или инвестирования его в целях сбережений”, – утверждает финансист.

Очевидно, что если недавнее повышение ключевой ставки (и то, которое вполне может произойти в течение первых двух кварталов 2023 года) не даст домовладельцам спать на ушах, настоятельно рекомендуется ипотека с фиксированной процентной ставкой. « Этот вариант как раз предназначен для людей, которые нетерпимы к повышениям. Фиксированная ставка позволяет обеспечить определенную безопасность, стабильность в рамках бюджета», – советует Банкир Дежарден. Кроме того, Пьер коте признает, что в наши дни он предлагает формулу фиксированной ставки на первый срок ипотеки для своих клиентов, которые являются первыми покупателями. « Обычно это молодые люди, которые рассматривают возможность создания семьи или уже являются родителями маленьких детей. Им еще нужно купить мебель, покрыть другие крупные расходы. На мой взгляд, им выгодно отдавать предпочтение ипотеке с фиксированной процентной ставкой, что позволяет им избежать неприятных сюрпризов», – объясняет ипотечный брокер. В конце концов, добавляет он, у этих новых покупателей будет достаточно возможностей для повышения переменной ставки при последующих продлениях.

Плавающая ставка обычно имеет рейтинг, потому что она ниже фиксированной ставки. В зависимости от срока действия ипотечного договора разница между двумя типами ставок может варьироваться от 0,25% до 0,75% на момент подписания. « В редком случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда фиксированная ставка, установленная на начало 2022 года (около 3% на 5-летний срок), оказывается ниже текущей переменной ставки, объявленной на уровне 5,95 %. Что может заставить нервничать нынешних держателей ипотеки с плавающей процентной ставкой и потенциальных первых покупателей”, – признает Нэнси Кануэль.

Тем не менее, большинство его клиентов, которые выбрали плавающую процентную ставку, держатся за нее и сохраняют надежду на то, что базовая процентная ставка стабилизируется в 2023 году. « Всего 5 % моих клиентов, имеющих ипотеку с плавающей процентной ставкой, за последние несколько недель изменили свой договор в пользу нового условия с фиксированной процентной ставкой. К счастью, эти переходы закончились без штрафных санкций со стороны их финансового кредитора»,-делится она.

Давайте поговорим об этом, о штрафах. Что держатели ипотечных кредитов, особенно те, кто выбирает фиксированную ставку, придерживаются этого мнения. Они должны соблюдать срок действия своего контракта, чтобы избежать санкций. И традиционные банки как раз имеют репутацию довольно жадных в этом плане, предупреждает Пьер Коте.

« Финансовые учреждения, как правило, предлагают свою лучшую фиксированную ставку по пятилетнему контракту. Однако в нашем ипотечном мире существует правило, которое подразумевает, что средний срок действия ипотеки составляет три года. Ипотечные кредиторы знают, что во время ипотечного соглашения может произойти множество факторов, таких как ремонт, расширение дома или, к сожалению, разлучение пары», – отмечает ипотечный брокер. Что приводит к многочисленным пересмотрам условий досрочной ипотеки… и большим штрафам.

Эти суровые санкции со стороны традиционных учреждений побуждают нескольких ипотечных брокеров предлагать своим клиентам различные предложения, исходящие от виртуальных банков. « Их штрафы за досрочное продление не только менее высоки, но и эти банки предлагают более привлекательные фиксированные и переменные ставки, чем их традиционные коллеги», – говорит Нэнси Кануэль. Помимо того, что на них распространяются правила управления по финансовым рынкам, некоторые из этих банков даже получают финансовую поддержку со стороны традиционных учреждений, заверяет Пьер коте. В частности, он ссылается на First National, который пользуется поддержкой Банка TD, Merix Lendwise, подчиняющегося Национальному Банку Канады, или MCAP, связанного с депо и инвестиционным фондом Квебека.

Поскольку их условия ипотечного кредитования более выгодны, независимо от того, какую ставку предпочитают домовладельцы, эти виртуальные банки приобретают все больше и больше последователей на рынке. Таким образом, более 40% клиентов ипотеки выбрали виртуального кредитора в течение 2022 года, упоминает Пьер коте. Пятнадцать лет назад их было всего несколько. Фактически, эти виртуальные банки позволили диверсифицировать предложения и позволить клиентам найти наилучшую возможную ставку. Является ли он фиксированным или переменным.

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