Повышаем иммунитет организма, заботимся о своём здоровье

Полезные советы: – Как можно повысить иммунитет организма, не прибегая к сложным и дорогостоящим способам.

Улучшать иммунитет никогда не вредно, но в период больших праздников забота о своём здоровье ещё более важна, чем в переходные периоды между праздинками. И для поддержания общего здоровья особых усилий прилагать даже не требуется. Но что именно может и должно помочь? Вот несколько простых советов:

Обеспечить поступление в организм витамина С. Витамин С был и остаётся основным гарантом сохранения внутренней энергии в зимнюю пору. Он же помогает сопротивляться инфекциям, простуде, гриппу и другим напастям. Принято считать, что в сутки организм взрослого человека должен потреблять примерно 90 мг витамина С в сутки. Но некоторым категориям лиц витамина требуется больше (курильщики, пожилые люди, беременные женщины, кормящие матери…) Этот витамин содержится во фруктах, овощах (больше всего в цитрусовых, в помидорах и в болгарском перце). Но лучше всего потреблять фрукты и овощи сырыми, потому что при варке и жарке витамин распадается.

Уменьшить риск попадания в организм вредоносных вирусов. Чем большему количеству вирусов удаётся прокрасться в наше тело, тем меньше иммунитет к болезням. Поэтому надо закрывать лазейки — мытьё рук перед и после посещения туалета, перед едой, перед приготовлением пищи, после выноса мусора, перед кормлением ребёнка, после поездки в общественном транспорте позволяет резко сократить возможность заражения.

Прибегать к ароматерапии. Сегодня уже врачи не сомневаются в полезности ароматотерапии. Вдыхание ароматных масел позволяет бороться с инфекциями, посему можно ими натираться, можно распылять в помещении, можно просто дышать испарениями масел. Ароматизирующие масла – от мандаринового до лавандового, от эвкалиптового до розового не просто помогают в укреплении организма, но и расслабляют, позволяют уменьшить стресс.

Обычное проветривание. Об этом часто забывают, но свежий воздух всегда полезен, потому что приток его искореняет микробы. Проветривать не менее двух раз в день минут по пятнадцать — даже в холодную погоду — должно стать правилом. Если холодно, то никто не мешает накинуть плед или одеяло и потерпеть четверть часа.

Просто расслабиться, не напрягаться. Иногда это сложно, жизнь — сложная штука. Но примите ванну, полежите на диване с книгой (забыв о бесплодных дискуссиях в интернетгруппах), посмотрите добрую комедию, да просто сядьте у окна и любуйтесь видами (если перед окном не глухая стена) — это залог успешной борьбы за повышение иммунитета.

Успехов в борьбе! Организм вам скажет спасибо!