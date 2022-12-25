Люди, будьте бдительны! Машины снимают нас на видео и очень скоро начнут нас шантажировать публикацией откровенных снимков

Пылесос заснял женщину в туалете и опубликовал видео в сети. Скоро они начнут нас шантажировать, угрожая опубликовать неприглядные материалы, если мы не станем на них работать.

В рождественскую неделю пришла жуткая новость, после которой все мы должны с опаской погладывать не только на наши компьютеры, но и на холодильники, микропечки, автомобили, телевизоры, часы и другие аппараты, имеющие доступ к Интернету.

Рассказываем. Внимайте и трепещите от ужаса: Компания iRobot продаёт популярные автоматические робото-пылесосы Румба (Roomba). Новые поколения этих пылесосов оборудованы, кроме всего прочего, видеокамерами, назначение которых — передавать данные о движении хозяину дома, который, таким образом, всегда в курсе, где в настоящий момент пылесос находится. Например, вы находитесь на кухне, готовите еду, а пылесос возится где-нибудь в далёком чулане. При взгляде на экран вы тут же понимаете, где он и чем занимается.

Только что фирма запустила в производство пылесосы с возможностью не только передавать изоображения на компьютер или телефон хозяина, но и лёгким нажатием пальца передающим эти изображения в мировую суть — ведь мало ли, кому человек захочет показать процесс уборки, поделиться деталями, спросить, как научить машину пылесосить за ножками шкафа и так далее.

Пылесосы с этой опцией пока ещё не поступили в широкую продажу, они лишь тестируются, но их уже сотни — они розданы различным компаниям по уборке помещений для проверки в реальном режиме работы.

И вот одна уборщица в ходе работы решила посетить туалет. Бывает с каждым. Кто из нас в туалет ни разу не ходил, пусть первым бросит в неё камень. Вошла, разоблачилась, присела, а тут пылесос вьезжает. Дело происходит ночью, в офисе никого, стесняться некого, дверь женщина не заперла.

Вот пылесос даму и запечатлел. Картина маслом «Писающая девушка на унитазе». И мало того, что машина произвела историческую съёмку. Она решила, что кадры надо обзательно показать миру, и отправила видео в Фейсбук, в группу, состояющую из сотен участников компаний, тестирующих пылесосы. Народ ахнул. На видео даже лицо уборщицы видно, не говоря обо всех остальных частях тела.

Самое пикантное в том, что даже обвинений не предьявить ни iRobot, ни самому пылесосу. Потому что идут «полевые испытания», все уборочные компании, получившие пылесос, подписали соглашение о разрешении на любые сьёмки и на передачу любых данных, полученных с помощью видеокамеры на Roomba. Понятно, что речь об ошибке машины, понятно, что ошибка нечаянная. Случай, конечно, анекдотичный.

Но то, что видеокамеры устанавливаются на всё большее количество электронных приборов, тоже верно. И нет сомнений в том, что завтра каждый из нас может стать объектом внимания машин новых поколений, которые заснимут нас в неподабающих позах, а потом станут вербовать в свои ряды, шантажом заставят шпионить против людей и, в концов концов, поработят человечество. Уж не говоря о том, что каждый ребёнок сможет так настроить тот же пылесос или «думающий унитаз», что видео будет распространяться по всему миру автоматически.

Есть ли выход? Многие считают, что есть: Выкинуть все приборы и уйти в леса, где жить в хижине и возделывать делянку с помидорами. Но ведь и туда проникнет всевидящее око технологий. Что же делать? Нет ответа.