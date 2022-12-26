В Квебеке будут бесплатно раздавать лекарство от гриппа (но не всем)

Грипп возвращается, но и ковид тоже не уходит с радаров.

В разгар сезона гриппа министерство здравоохранения Квебека делает противовирусный препарат бесплатным в аптеках. Чиновники надеются, что этот шаг поможет снять нагрузку с переполненных врачебных кабинетов и отделений неотложной помощи.

Министр здравоохранения Кристиан Дюбе объявил, что “в ближайшие дни” все аптеки будут предлагать осельтамивир бесплатно. Пероральный препарат, также известный под торговой маркой Тамифлю, назначают людям, подверженным риску серьезных осложнений от гриппа.

Правда, квебекцам, у которых есть симптомы гриппа, придется пройти длинный путь, чтобы получить лечение. Однако чиновники подчёркивают, что это “стоит затраченных усилий”.

Так, чтобы получить бесплатное лекарство, пациенту нужно будет сдать не менее трех анализов, а затем получить рецепт от медицинского работника.

Во-первых, люди с гриппоподобными симптомами должны пройти экспресс-тест на COVID-19.

Если тест отрицательный, им придется записаться на прием в назначенный центр скрининга, чтобы пройти “более чувствительный тест на COVID-19”, а также сдать тест на грипп.

Если окончательный тест на грипп положительный, тогда пациенты должны проконсультироваться с врачом, фармацевтом или практикующей медсестрой, которые решат, имеют ли они право получить бесплатный противовирусный препарат. Медицинский работник может назначить Тамифлю, исходя из индивидуальных потребностей и потенциальных реакций на другие лекарства.

Те, кто в остальном здоров, также имеют право на бесплатное лечение, если они живут с другими людьми из групп высокого риска – пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями.

Пятидневный курс лечения Тамифлю доступен в форме капсул для взрослых и жидкой суспензии для детей.

В последний раз Тамифлю был в свободном доступе в Квебеке во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году.

Записаться на прием в центры скрининга можно на правительственном онлайн-портале Clic Santé или по телефону 1-877-644-4545.