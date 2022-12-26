Опасный груз: самолет эвакуирован из-за взорвавшегося ноутбука

В уходящем году подозрительно много мелких авиапроисшествий.

Американским спасателям пришлось эвакуировать рейс авиакомпании JetBlue из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в результате возгорания пассажирского ноутбука в субботу вечером.

Аэропорт заявил, что рейс с Бриджтауна, Барбадос, подруливал к выходу на посадку в Терминале 5, когда загорелась литиевая батарея в компьютере.

Спасатели и экипаж эвакуировали 67 человек из самолета Airbus A320 с помощью системы аварийного спуска. Еще 60 пассажиров нормально вышли из самолета.

Авиакомпания заявила, что “безопасность всегда была главным приоритетом”. Инцидент расследуется в сотрудничестве со всеми регулирующими службами.