“Подарок” на Рождество: в Квебеке снова зарегистрировано замлетрясение

Также из-за шторма сотни тысяч жителей Квебека провели Рождество в темноте.

Управление наблюдения за землетрясениями Квебека подтвердило, что в воскресенье утром в районе Шарлевуа ощущалось землетрясение магнитудой 3,1 балла.

Федеральное агентство сообщает, что небольшое землетрясение произошло в 4:51 утра в воскресенье примерно в 10 км к юго-востоку от Бэ-Сен-Поль.

Агентство также сообщает, что толчки “слегка ощущались” в районе Шарлевуа.

Там же сообщается, что никаких сообщений о повреждениях не поступало и что материальный ущерб не ожидается.

Совсем недалеко от эпицентра находится знаменитый водопад Монморанси, и очень не хотелось бы, чтобы стихия разрушила такую достопримечательность.