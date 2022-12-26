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Новости Новости Квебека и Монреаля “Подарок” на Рождество: в Квебеке снова зарегистрировано замлетрясение

“Подарок” на Рождество: в Квебеке снова зарегистрировано замлетрясение

Olga Fedak Дек 25, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 107 Просмотров

Также из-за шторма сотни тысяч жителей Квебека провели Рождество в темноте.

Управление наблюдения за землетрясениями Квебека подтвердило, что в воскресенье утром в районе Шарлевуа ощущалось землетрясение магнитудой 3,1 балла.

Федеральное агентство сообщает, что небольшое землетрясение произошло в 4:51 утра в воскресенье примерно в 10 км к юго-востоку от Бэ-Сен-Поль.

Агентство также сообщает, что толчки “слегка ощущались” в районе Шарлевуа.

Там же сообщается, что никаких сообщений о повреждениях не поступало и что материальный ущерб не ожидается.

Совсем недалеко от эпицентра находится знаменитый водопад Монморанси, и очень не хотелось бы, чтобы стихия разрушила такую достопримечательность.

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