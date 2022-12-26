Hyundai покажет Seven Concept и Ioniq 6 на Монреальском автосалоне

Стало известно о том, что корейская марка Hyundai презентует полностью электрический Seven Concept и новый Ioniq 6 на Монреальском автосалоне, который пройдет с 20 по 30 января.

Стало известно о том, что корейская марка Hyundai презентует полностью электрический Seven Concept и новый Ioniq 6 на Монреальском автосалоне, который пройдет с 20 по 30 января.

Хотя прошло уже больше года с тех пор, как Hyundai Seven Concept был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе, это будет первый раз, когда его покажут в Канаде. Автопроизводитель называет этот автомобиль SUEV и вскоре запустит его серийный вариант с названием Ioniq 7.

Первое, что необходимо знать об этих новинках — обе они построены на модульной архитектуре E-GMP. Концептуальная новинка Hyundai Seven Concept по факту новинкой является весьма условно — ведь этот автомобиль уже представляли в прошлом году на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе. Однако он впервые будет представлен на территории Канады. Автопроизводитель называет автомобиль SUEV (Sport Utility Electric Vehicle) и вскоре запустит его серийный вариант, получивший название Ioniq 7.

В основе Seven Concept лежит та же электрическая глобальная модульная платформа (E-GMP) от Hyundai, что и в Ioniq 5, Ioniq 6, а также в Genesis GV60 и Kia EV6. Пока остается тайной, получит ли она такой же блок батарей на 77,4 кВт*ч, который устанавливается на Ioniq 5 и Ioniq 6. При этом в Hyundai сообщили об их намерении реализовать для новинки дальность хода на полном заряде более 483 километров и возможность использования 350 кВт зарядки. Благодаря этому становится возможным заряжать АКБ от 10% до 80% его номинальной емкости всего за 20 минут.

Внешний дизайн Seven Concept имеет некоторые общие черты с другими моделями Ioniq, в том числе «пиксельные» фары и задние фонари. По размеру он похож на Palisade, и, хотя дизайн серийной модели будет несколько изменен и адаптирован под нынешние тенденции серийного производства, он все же должен остаться уникальным и узнаваемым в потоке машин.

Что же касается Hyundai Ioniq 6, то этот электрокар был представлен также на автошоу в Лос-Анджелесе в прошлом месяце. И хотя на данный момент остается неизвестным, в какой конфигурации модель представят для рынка Канады, для рынка США все характеристики уже известны. Мы наверняка уверены, что вряд ли они будут разительно отличаться. И что нам известно об этой модели? Базовая модель оснащается одним электродвигателем на задней оси и блоком аккумуляторов на 53 кВт*ч и реализует мощность в 149 л.с. и 350 Нм максимального крутящего момента. Средняя и топовая комплектации получают АКБ уже на 77,4 кВт*ч, при этом заднеприводная версия имеет мощность в 225 л.с., а полноприводная модель выдает 320 л.с. и 605 Нм крутящего момента.