В Канаде вступает запрет на продажу жилья иностранцам

С начала нового года в Канаде вступает в силу запрет на продажу жилой недвижимости иностранцам, за который парламент страны проголосовал летом этого года.

С начала нового года в Канаде вступает в силу запрет на продажу жилой недвижимости иностранцам, за который парламент страны проголосовал летом этого года.

Инициаторы проекта заявили, что данная инициатива повысит доступность жилья для местных жителей. Новый закон будет действовать в течение двух лет, но его могут продлить.

При этом отмечается, что иностранные граждане, которые работают в Канаде, а также претенденты на статус беженца имеют право приобрести недвижимость. Тоже самое касается и студентов.

Тот, кто нарушит закон, должен будет оплатить штраф в размере 10 тыс. канадских долларов, а также продать жильё.

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