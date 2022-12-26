В Канаде после аварии 53 человека доставлены в больницы

В провинции Британская Колумбия автобус попал в аварию, 53 человека были доставлены в больницы

В провинции Британская Колумбия автобус попал в аварию, 53 человека были доставлены в больницы. Об этом 25 декабря сообщил телеканал CTV.

Отмечается, что ДТП произошло между городами Мерритт и Келоуна. Пострадавших распределили между тремя больницами, которые расположены в городах Мерритт, Келоуне и Пентинктон. Причина аварии остается неизвестной.

“В связи с аварией с автобусом медработники принимают 53 пациентов в трех больницах, расположенных в Келоуне, Пентиктоне и Мерритте“, – пишут представители ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе 97C, в районе озера Лун-Лейк. На месте аварии работают спасательные службы, обстоятельства аварии не разглашаются.