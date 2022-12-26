Санта-Клаус закончил облет планеты

Санта-Клаус окончил 67-е ежегодное кругосветное путешествие, 25 декабря сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Санта-Клаус окончил 67-е ежегодное кругосветное путешествие, 25 декабря сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

«Быстрее звездного света, Санта закончил! Спасибо, что были частью нашей 67-летней праздничной традиции!» — отмечает пресс-служба NORAD. Сообщается, что всего было поздравления дошли до 7,62 млрд человек.

Напомним, традиция отслеживать передвижение саней Санта-Клауса появилась в 1955 году, когда в новогодней рекламе была допущена ошибка и вместо службы волшебного персонажа американские дети стали дозваниваться в континентальное командование ПВО. С тех пор база ВВС в Колорадо стала центром отслеживания Санта-Клауса.

В этом году Санта-Клаус доставил жителям планеты 7 миллиардов 623 миллиона 693 тысячи и 263 подарка, передают 25 декабря многочисленные СМИ со ссылкой на Объединенное командование ПВО США и Канады NORAD.

“Быстрее звездного света, Санта закончил! Спасибо, что были частью нашей 67-летней праздничной традиции!” — сказано в публикациях NORAD в соцсетях.

Санта-Клаус начал кругосветное путешествие 24 декабря. Волшебник вылетел из своей резиденции на Северном полюсе на санях с упряжкой из 9 оленей. Размеры саней измеряются в сладостях. В длину они 75 сахарных палочек или 150 конфет, в ширину — 40 палочек или 80 конфет. Высота саней 55 сахарных палочек или 110 конфет, вес саней при взлете – 75 тысяч желейных конфет.

За передвижениями Санты следили военные США и Канады. Это традиция берет свое начало в 1955 году. Тогда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом позвонить Санта-Клаусу, но в указанном телефонном номере была ошибка — на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО, предшественника NORAD. С тех пор в канун Рождества база ВВС в Колорадо ежегодно становится центром слежения за путешествием Санта-Клауса.

Для этого задействованы четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные “Санта-камеры”. Ориентиром для радаров служит мерцающий красный нос вожака упряжки оленя Рудольфа.