Папа Римский произнес рождественскую проповедь с инвалидного кресла

Папа Римский Франциск прибыл на рождественскую мессу в базилике Святого Петра в инвалидном кресле и произносил свою проповедь сидя

Папа Римский Франциск прибыл на рождественскую мессу в базилике Святого Петра в инвалидном кресле и произносил свою проповедь сидя, 25 декабря передает GB News.

Ранее папа римский заявил, что написал заявление об отставке на случай, если проблемы со здоровьем не позволят ему выполнять свои обязанности. «Я подписал его и сказал: «Если я стану инвалидом по медицинским причинам или по какой-либо другой причине, вот моя отставка. Вот она», — пояснил он.

Фрэнциск, которому всего несколько дней назад исполнилось 86 лет, в прошлом году перенес операцию по устранению сужения кишечника.

Он также испытывал сильные боли в колене после разрыва связки, из-за чего он не мог стоять в течение длительного времени. В ноябре он сказал журналистам, что «испытывает сильную боль» и регулярно проходит физиотерапию, чтобы попытаться облегчить повторяющиеся проблемы с ногой.

Рождественскую службу посетили 4000 человек.