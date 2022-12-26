Во Франции вакцина Sanofi от COVID-19 поступила в аптеки

Французская вакцина против коронавируса разработана и готова к применению, заявил генеральный менеджер компании « Vaccins France » Чарльз Вольф 22 декабря в интервью Le Parisien.

Французская вакцина против коронавируса разработана и готова к применению, заявил генеральный менеджер компании « Vaccins France » Чарльз Вольф 22 декабря в интервью Le Parisien.

Несмотря на задержки и трудности, французской фармацевтической компании Sanofi удалось разработать свою вакцину против коронавируса, пояснил Вольф.

Вакцина Sanofi получила название VidPrevtyn Beta. При создании вакцины использовалась классическая технология. Это означает, что при инъекции пациенту вводят рекомбинантный белок, против которого организм начнет вырабатывать антитела.

Вакцина поступила в аптеки Франции в четверг. Она показана людям старше 18 лет, которые не хотят делать РНК-вакцины или имеют противопоказания против таковых. Вольф отмечает, что вакцина Sanofi «так же эффективна, как вакцины Pfizer и Moderna».

Несмотря на провал попыток разработать вакцины с матричной РНК против коронавируса, Sanofi не отказывается от этой технологии и намерена, по словам Вольфа, «к 2030 году разработать шесть вакцин с матричной РНК против гриппа, бронхиолита, хламидиоза и даже акне».