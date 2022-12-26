Самые безвредные продукты на праздничном столе

Как правильно подойти к выбору продуктов при организации праздничного стола. Дабы сохранить здоровье

Несколько самых полезных или, по меньшей мере, безвредных продуктов, которые рекомендуется выставить на праздничный стол.

Празднуем? Ну-ну. Переедание, тяжёло в желудке, ходить, и то трудно, вес набрали за пару дней, а это праздничное мучение всё не заканчивается. Проходили? А как же. Но есть же замечательная возможность порадоваться вкусной еде и не навредить здоровью. А именно — надо выбрать полезные продукты и сделать упор на них! Какие продукты, спросите? Вот эти, например:

Креветки. Ввести в меню креветки в разных видах. Они богаты и протеинами, и омегой 3. В них мало жиров, они полезны для сердца, они не влияют на излишний набор веса, не мешают сохранить фигур. Но! Без майонеза, пожалуйста! Майонез сведёт на нет весь положительный эффект креветок. Кстати, и другие морепродукты обладают теми же качествами.

Ввести в меню креветки в разных видах. Они богаты и протеинами, и омегой 3. В них мало жиров, они полезны для сердца, они не влияют на излишний набор веса, не мешают сохранить фигур. Но! Без майонеза, пожалуйста! Майонез сведёт на нет весь положительный эффект креветок. Кстати, и другие морепродукты обладают теми же качествами. Устрицы. В устрицах полно цинка, меди, железа, других элементов, способствующих улучшению иммунитета. Устрицы омолаживают клетки организма и содержат в больших количествах витамин B12, укрепляющий нервные клетки.

В устрицах полно цинка, меди, железа, других элементов, способствующих улучшению иммунитета. Устрицы омолаживают клетки организма и содержат в больших количествах витамин B12, укрепляющий нервные клетки. Индюшка. Да, индюшачье мясо калорийно, но в нём мало соли, и, тем самым, при поедании индюшатины организм не получает излишек соли. К тому же, в этом мясе много витаминов и других полезных элементов.

Да, индюшачье мясо калорийно, но в нём мало соли, и, тем самым, при поедании индюшатины организм не получает излишек соли. К тому же, в этом мясе много витаминов и других полезных элементов. Утятина. Мясо утки богато витаминами В2 и В3 и антиокисдантами. Оно не приводит к «тяжести в желудке».

Мясо утки богато витаминами В2 и В3 и антиокисдантами. Оно не приводит к «тяжести в желудке». Копчёный лосось. В нём много протеинов, омеги 3, витамина D, другие элементов, которые, в частности, помогают бороться с депрессией.

В нём много протеинов, омеги 3, витамина D, другие элементов, которые, в частности, помогают бороться с депрессией. Козий сыр. Именно козий! Потому что калорий в нём мало (165 калорий на 100 граммов сыра), а кальция, витамина D и других полезных элементов много.

Именно козий! Потому что калорий в нём мало (165 калорий на 100 граммов сыра), а кальция, витамина D и других полезных элементов много. Чёрный шоколад. Чёрный — горький шоколад богат полифенолами, то есть, мощнейшими антиоксидантами. Но всё же переедать шоколад не стоит, конечно.

Чёрный — горький шоколад богат полифенолами, то есть, мощнейшими антиоксидантами. Но всё же переедать шоколад не стоит, конечно. Фуа-гра (утиная жирная печень). В ней содержится витамин В9, который замечательно воздействует на сердце. Хотя фуа-гру в больших количествах не надо поедать, она действительно жирная. В небольших – только полезно. Но хотя этот деликатес занимает важное место на праздничном столе, сегодня его едят всё меньше из-за достаточно сильных обвинений в адрес производителей этого лакомства (насильное кормление уток и гусей, содержащися в клетках, где они не могут даже двигаться).

Одним словом, картошки и майонеза меньше, вышеописанных продуктов больше, вот и весь секрет хорошего меню.