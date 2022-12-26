Всякая всячина: Интересные моменты из истории человечества. Сведения, которыми можно заворожить собеседников

Сидим за столом, темы исчерпаны, и вот, чтоб не скучать, можно поговорить об интересных вещах из нашей истории:

Свистки и рог: С древнейших лет охотники общались друг с другом, дуя в свистки, изготовленные из костей и рогов животных. Иногда от свистка даже зависела жизнь охотника, преследующего зверя в непроходимой чащи. Позже стали подавать сигналы с помощью рога – о начале и окончании охоты, о приближении зверя, зов о помощи. Поэтому охотники с рогом практически не расставались, а звук рога был известен друзьям, членам семьи, даже гончим псам. В древней песне о Нибелунгах упоминается Урхорн – ур, бык, а хорн – рог, горн. Урхорн (или ургорн) занимал важнейшее место в мифах и балладах германцев и викингов. Герой Зигфрид, например, регулярно им пользуется или приказывает подать сигнал из рога. В Песни о Роланде говорится об охотничьих рогах, сделанных из слоновьей кости. Такие инструменты могли себе позволить только очень богатые люди. Рог Роланда назывался олифант.

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Самый дорогой киносценарий: До сего дня самым дорогим сценарием, когда-либо проданным с аукциона, считается сценарный лист Кларка Гейбла к фильму «Унесённые ветром». В декабре 1996 года этот текст был продан за 244 500 долларов. Сам фильм до сих пор считается самым прибыльным, если исходить из сравнительного уровня цен тридцатых годов 20 века и наших дней. В 1940 году фильм получил Оскаров в номинациях «лучший художник», «лучшая актриса» (Вивиен Ли), «лучшая актриса второго плана (Хетти Макдэниел стала первой негритянкой, удостоившейся Оскара), «лучшая адаптация» (Сидни Хауард), награды за художественное использование цвета, монтаж и операторскую работу. «Аватар» и «Титаник», прочно занимающие первые места сегодня, всё же в сравнительном анализе уступают первенство «Унесённым ветром».

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Операция Морской Лев и её провал: Адольф Гитлер выпустил директиву «Морской Лев», предписывавшую начать подготовку к десанту в Великобританию, 16 июля 1940 года. Но операция провалилась, даже не начавшись, так как Битва за Британию была проиграна немцами уже на этапе воздушных налетов, которые британским летчикам удалось отразить (с помощью союзников из Канады, Польши, Чехии, добровольцев из США и других стран).

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Послевоенная конференция: Послевоенная конференция победителей Второй Мировой войны открылась 17 июля 1945 года в Потсдаме. СССР представлял Иосиф Сталин, а Великобританию Уинстон Черчилль, которого 28 июля сменил вновь избранный премьер Клемент Эттли. США были представлены президентом Гарри Трумэном.

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Скульптурный миф у Пушкина: Известный филолог и лингвист Ромен Якобсон отметил, что в произведениях А.С. Пушкина присутствует «скульптурный миф». Сами названия работ указывают на то, что в них речь идёт о скульптурных изображениях. К тому же, общие черты присутствуют в сюжетах: усталый человек мечтает о покое и любви, почти достигает цели, но погибает в результате мистического вмешательства символической скульптуры: «Каменный гость», «Медный всадник», «Сказка о Золотом Петушке».

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Алая и белая розы: Уильям Шекспир в драме “Генрих VI” обосновал рождение кланов Алой и Белой Розы сценой в саду, где произошёл спор между двумя дворянами. Сторонник Ланкастеров сорвал алую розу, а сторонник Йорков сорвал белую. Так, согласно Шекспиру, и началось разделение английской аристократии на две известные партии. Но история не подтверждает эту версию.