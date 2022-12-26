Собираемся в полёт? А знаете ли вы о том, что можно, и что нельзя брать с собой на борт?

Летим в отпуск на новогодние праздники? Но что можно, а что нельзя пронести на борт самолёта

Правила перевозки с собой определённых предметов. Что можно перевозить в полёте, а что нельзя.

С одной стороны, достаточно известны общие правила по провозу предметов в ручном багаже и в карманах. С другой стороны, есть «серые зоны», то есть, всегда найдутся предметы, провоз которых регулируется администрацией конкретного аэропорта конкретной страны. Но всё же существуют общие рекомендации, следовать которым желательно, если не хотите лишней головной боли при общении со службой безопасности на вылете. Вот несколько полезных советов:

Колющие и режующие предметы. Их провозить в ручной клади нельзя. От слова “совсем”. Даже маникюрные ножницы бдительный инспектор может конфисковать, не говоря уже о перочинном ножике. Поэтому положите такие предметы в сдаваемый багаж, если таковой имеется. А если чемоданчик берёте в кабину, будьте готовы к тому, что ножницы найдут и отберут. Жидкости любого вида объёма свыше 150 мл провозить в ручной клади нельзя. Заметим, что часто конфискуют даже 100 мл бутылочки (инспектор может не обратить внимание на то, что там 100 мл всего). Нельзя провозить их и в сдаваемом багаже, но можно упаковать и зарегистрировать бутылки вина, например, если те куплены в дьюти-фри или же если вы их зарегистрировали заранее. Хотя и в этих случаях регулярно пассажиры при получении багажа вместо бутылки вина находят в чемодане справку о конфискации жидкости. Отдельные исключения упомянуты нами ниже. В последнее время туристы возвращаются к некогда популярным, но сегодня подзабытым фотоаппаратам с привычной старшим поколениям фотоплёнкам. Причина популярности забытых способов фотографирования, это отдельный вопрос. Но в сети масса жалоб на то, что во время прохождения рамки проверки плёнка оказалась засвеченной. Такое случается не всегда, но часто. Поэтому рекомендуется держать кассеты с фотоплёнкой в руках и пояснить инспектору, что речь о непроявленной плёнке, после чего инспектор примет решение — как правило, он пропустит катушку, сочтя, что ни вес, ни объём её не вызывают подозрений. Еда. Пассажир имеет право взять с собой в самолёт твёрдую еду (включая пюре), но если он берёт с собой жидкую еду (суп, сметану и т. д.), то инспекторы имеют право досмотреть её. Желательно иметь с собой предписание врача, в котором указано, что такая еда необходима пассажиру по медицинским показателям. Если же по какой-то причине жидкая еда должна быть доставлена в аэропорт прибытия (например, это образец, перевозимый с определённой целью или же еда, которую пассажир должен съесть по прилёту), то она должна быть упакована в контейнер, запечатана герметически, а её должен сопровождать отдельный документ-обоснование перевозки еды. Странные и необычные требования, но они реальны. Всё большее распространение приобретают столовые приборы, изготовленные из отходов пиломатериалов (ложки, вилки, деревянные ножи, стаканчики, трубочки). Замена привычных алюиниевых вилок на деревянные обязательно спасут нашу планету от климатических изменений, кто бы сомневался. Но вопрос в другом — можно ли с собой пронести на борт эти приборы. Оказывается, да, можно. Даже деревянные ножи не представляют исключения, если, конечно, они разумных размеров и разумной твёрдости. Любые лекарства могут быть пронесены на борт. Но в случае, если их состав может вызвать подозрение, крайне желательно иметь с собой рецепт врача, в котором указаны координаты этого врача. Дело в том, что даже собачки, проверяющие багаж на наркотики, могут прореагировать на запах, что приведёт к задержанию пассажира до выяснения обстоятельств. Кстати, именно поэтому нестоятельно рекомендуется лекарства в багаж не сдавать, а везти с собой. Если же речь о жидкости, превышающей объём в 150 мл, то, опять же, инспектору надо будет предьявить рецепт врача, с указанием объёма посуды, и, желательно, квитанцию, подтверждающую покупку этого лекарства (на всякий случай рекомендуется и показать фотографию, на которой запечтлён момент получения этого лекарства в аптеке, хотя это лишь рекомендация). В любом случае законодательства разных стран требуют и этикетки на упаковке лекарства, сделанной в аптеке. Кремы и лосьоны. Эти предметы наиболее вызывают протесты и недоуменные возгласы. Но кремы и лосьоны считаются жидкостями. Поэтому любой тюбик объёмом свыше 150 мл будет конфискован, и оспорить это решение вряд ли удастся. Разделите крем на мелкие дозы, если это возможно. Часто вызывают вопросы украшения. На самом деле, никаких проблем не возникает. Любые украшения, брелки, колье, броши, кольца… могут находиться на владельце или при нём. Опять же, если речь не об огромной брошке, в которой упакован флакон с жидкостью объёмом в 200 мл. Если вы решили привезти домой экзотическое растение — кактус или цветочек, то в салон брать растение можно, включая горшочек с зёмлёй для него. Разве что потребуется его упаковать, чтобы не рассыпать землю и не уколоть колючками соседа. Другой вопрос — правила вывоза и ввоза растений. Необходимы разрешения от санитарных и пограничных властей, но эти моменты не связаны с проверкой безопасности. Если разрешительные документы имеются, можете идти спокойно. Служба безопасности даже проверять их не будет — это не её дело. Популярное слово – «дрон»! Да, согласно общим правилам безопасности их перевозить можно. Сегодня многие возят с собой небольшие дроны для фотографирования природы с воздуха, причём сдавать их в багаж не хотят из-за хрупкости объектов. Будет проведена проверка, и инспектор позволит дрон пронести (процедура примерно такая же, как с обычным компьютером. Но есть очень важное «но»!! А именно: некоторые авикомпании не позволяют провоз дронов вообще или же в салоне. Поэтому, если хотите взять с собой дрон, уточните у перевозчика, нет ли запрета на это устройство.

Желаем вам приятного полёта!

Кстати, более подробно эвопросы предметов, разрешённых к перевозке и требованиях к упаковке освещается на этой странице Правила перевозки предметов в ручной клади (на англ. языке)