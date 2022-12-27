В 2023 году в мировой экономике начнется спад

В 2022 году объем мировой экономики в денежном выражении впервые превысил 100 триллионов долларов, но в 2023 году этот рост затормозится, поскольку правительства продолжают свою борьбу со стремительным повышением цен

В 2023 году мировая экономика столкнется с глобальной рецессией – такой прогноз сделал Центр экономических и деловых исследований, сообщает Bloomberg. Миру в 2023 году грозит рецессия, так как увеличение процентных ставок с целью обуздания инфляции вызывает сокращение целого ряда экономик. Такой вывод сделал Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR).

В 2022 году объем мировой экономики в денежном выражении впервые превысил 100 триллионов долларов, но в 2023 году этот рост затормозится, поскольку правительства продолжают свою борьбу со стремительным повышением цен. Об этом британская консалтинговая фирма сообщила в своем ежегодном докладе “Таблица мировой экономической лиги” (World Economic League Table).

“Вполне возможно, что в будущем году мировая экономика столкнется с рецессией в результате повышения процентных ставок в ответ на рост инфляции”, – сказал директор CEBR по прогнозированию Кей Дэниел Нойфелд.

В докладе отмечается: “В битве с инфляцией победа пока не одержана. Мы ожидаем, что в 2023 году центробанки продолжат гнуть свою линию, несмотря на экономические издержки. За снижение инфляции и доведение ее до комфортного уровня придется несколько лет платить более слабыми показателями роста”.

Изложенные в докладе выводы более пессимистичны, чем данные последнего прогноза Международного валютного фонда. Он предупредил в октябре, что мировая экономика сократится более чем на треть, и что существует 25-процентный шанс на то, что общемировой ВВП в 2023 году вырастет менее чем на 2%. По определению, это уже глобальная рецессия.

Тем не менее, к 2037 году мировой ВВП удвоится, так как развивающиеся экономики догоняют развитые. В результате изменения баланса сил к 2037 году доля Восточной Азии и Тихоокеанского региона в мировом объеме производства составит более трети, а доля Европы упадет ниже 20%. CEBR берет исходные данные в исследовании МВФ “Перспективы развития мировой экономики” (World Economic Outlook) и использует собственную модель для составления прогнозов по росту, инфляции и обменным курсам. Согласно анализу центра, китайская экономика обгонит американскую и выйдет на первое место в мире не раньше 2036 года, то есть, на шесть лет позже, чем прогнозировалось ранее. Это является следствием китайской политики нулевого COVID и усиления напряженности в торговых отношениях с Западом, из-за чего рост в Китае замедлился. Первоначально CEBR полагал, что Китай выйдет в лидеры в 2028 году, но в прошлогоднем анализе центр отодвинул эту дату на два года. Теперь он считает, что переломный момент наступит не раньше 2036 года, а может, и позднее, если Китай попытается захватить Тайвань, и против него будут введены торговые санкции.