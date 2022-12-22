Погодная бомба в Монреале: шторм накроет территорию от Онтарио до Атлантики

Будьте особенно аккуратны на дорогах и не мешайте службам чистить дороги.

Крупная система зимних штормов направляется в южный Квебек, где начнет шалить в конце недели.

Из-за быстрого падения давления в погодной системе, климатологи называют шторм, который движется в Онтарио и Квебек, “погодной бомбой”. Он заметно подпортит настроение водителям в преддверии одного из самых загруженных туристических выходных в году.

Министерство окружающей среды Канады выпустило погодные часы и предупреждения, которые простираются от Онтарио до Атлантической Канады. Специальное заявление о погоде действует для южного Квебека, включая Монреаль, Лаваль, Лонгёй и район Шатоге-Ла-Прери.

Метеорологи призывают готовиться к “смешанной погоде”: сильному снегопаду, дождю, ледяному дождю, а к затем резкому падению температуры.

Начиная с вечера четверга следует ждать “особенно сильного” снега, при этом температура будет колебаться около нулевой отметки.

“В добавок к снегу, уже лежащему на земле, в сочетании с ожидаемыми сильными ветрами, осадки могут повредить некоторые конструкции или ветки деревьев. Возможны локальные отключения электроэнергии”, — говорится в прогнозе.

В районах к северу от реки Святого Лаврентия можно ожидать от 15 до 30 сантиметров снега с вечера четверга по пятницу.

В Монреале ожидается 10 сантиметров снега. Это может привести к падению ветвей деревьев и возможным отключениям электроэнергии.

Hydro-Quebec заявляет, что бригады готовы устранять последствия шторма.