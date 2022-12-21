Четыре года полётов над Марсом, огромное количество переданной информации. И вот вертолёт ушёл на заслуженный отдых

Вертолёт InSight прекратил работу. Связь с ним оборвалась. И хотя учёные ожидали этот момент со дня на день, но всё равно грустно.

Итак, после четырёх лет плодотворной работы на Марсе, InSight, вертолёт землян, летавший над Красной планетой, завершает свою деятельность и уходит на покой. НАСА только что сообщело, что в начиная с воскресенья, 18 декабря, установить с ним связь не удаётся, что, скорее всего, означает прекращение операций аппарата.

Агентство НАСА уже предупреждало, что мощности вертолёта на исходе. В последние месяцы связь с ним была неустойчивой, что вызвано двумя причинами — предельным сроком годности работы батарей в условиях Марса и нарастанием слоя пыли на панелях солнечных батарей, которая препяствует связи. Но InSight мужественно продолжал отправлять на Землю снимки с Марса, брать пробы почвы и воздуха и отправлять своим создателям информацию колоссального значения для земной науки.

Всего с 2019 года вертолёт отправил более 1300 фотографий. Он стал первым земным аппаратом, зарегистрировавшим и исследовавшим «марсотрясение», он впервые в истории человечества стал свидетелем падения на Марс метеорита, он обнаружил под поверхностью планеты слой льда, состоящий из воды, он первым записал и отправил на Землю звуки марсианского ветра.

Последнее полученное сообщение с Марса от героического вертолёта очень трогательно. Оно гласит: «Мои силы на исходе, так что, возможно, это последняя фотография, которую я смог вам послать. Но не переживайте за меня: Я прожил полноценную и насыщенную жизнь. Если я смогу продолжать общаться с командой, то и славно, но скоро я отключусь. Спасибо за то, что вы были со мной.»

Сообщение опубликовано в на странице НАСА в Твитере. И только те, кто не верит в существование Деда Мороза (такие люди встречаются, как бы не казалось это невероятным), могут сомневаться в том, что сам вертолёт его и отправил.

К сожалению, обнаружить присутствие марсиан вертолёту не удалось, так что те продолжают в глубине марсианских руд готовить к десанту на Землю свои треножники (хотя, возможно, теневое правительство Земли тщательно скрывает информацию от граждан).

Но шутки в сторону — историческая эпопея подошла к концу, и спасибо славному вертолёту за его вклад в науку.

Последняя фотография, переданная вертолётом с Марса. Снимок со страницы Твиттера самого InSight: