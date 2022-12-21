Четыре года полётов над Марсом, огромное количество переданной информации. И вот вертолёт ушёл на заслуженный отдых
Итак, после четырёх лет плодотворной работы на Марсе, InSight, вертолёт землян, летавший над Красной планетой, завершает свою деятельность и уходит на покой. НАСА только что сообщело, что в начиная с воскресенья, 18 декабря, установить с ним связь не удаётся, что, скорее всего, означает прекращение операций аппарата.
Агентство НАСА уже предупреждало, что мощности вертолёта на исходе. В последние месяцы связь с ним была неустойчивой, что вызвано двумя причинами — предельным сроком годности работы батарей в условиях Марса и нарастанием слоя пыли на панелях солнечных батарей, которая препяствует связи. Но InSight мужественно продолжал отправлять на Землю снимки с Марса, брать пробы почвы и воздуха и отправлять своим создателям информацию колоссального значения для земной науки.
Всего с 2019 года вертолёт отправил более 1300 фотографий. Он стал первым земным аппаратом, зарегистрировавшим и исследовавшим «марсотрясение», он впервые в истории человечества стал свидетелем падения на Марс метеорита, он обнаружил под поверхностью планеты слой льда, состоящий из воды, он первым записал и отправил на Землю звуки марсианского ветра.
Последнее полученное сообщение с Марса от героического вертолёта очень трогательно. Оно гласит: «Мои силы на исходе, так что, возможно, это последняя фотография, которую я смог вам послать. Но не переживайте за меня: Я прожил полноценную и насыщенную жизнь. Если я смогу продолжать общаться с командой, то и славно, но скоро я отключусь. Спасибо за то, что вы были со мной.»
Сообщение опубликовано в на странице НАСА в Твитере. И только те, кто не верит в существование Деда Мороза (такие люди встречаются, как бы не казалось это невероятным), могут сомневаться в том, что сам вертолёт его и отправил.
К сожалению, обнаружить присутствие марсиан вертолёту не удалось, так что те продолжают в глубине марсианских руд готовить к десанту на Землю свои треножники (хотя, возможно, теневое правительство Земли тщательно скрывает информацию от граждан).
Но шутки в сторону — историческая эпопея подошла к концу, и спасибо славному вертолёту за его вклад в науку.
Последняя фотография, переданная вертолётом с Марса. Снимок со страницы Твиттера самого InSight: