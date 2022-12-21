Какие болезни были самыми опасными за всю историю человека, но были искоренены

Пять самых тяжёлых болезней, которые терзали людей долгие века, но которые были побеждены.

Совсем не предпразничное… Но будем думать о хорошем, эти болезни уже побеждены и почти исчезли, так ыто, будем надеяться, человечество победит и те болезни, что до сих пор нас мучают:

Итак, вот пять самых опасных и самых серьёзных заболеваний, которые буквально выкашивали население многих стран и о которых сегодня многие даже не слышали:

Огонь Святого Антония или, по-научному, эрготизм. Болезнь вызывается алколоидами спорыньи (вида грибкового заболевания злаков) которые попадали в организм при потреблении ржи и других злаковых. Болезнь вызывает серьёзное жжение ног и рук, часто жжение желудка. По мере развития болезни начиналась гангрена пальцев ног и рук, начинались судороги, в конце концов наступала смерть. Названа в честь Святого Антония, бенедиктинского монаха, котырый первым определил возбудителя болезни. По неточным подсчётам, только во Франции в средние века эрготизм уносил жизни 20-40 тысяч человек ежегодно. Сегодня болезнь побеждена. Лепра. О лепре всё же мы наслышаны. Она поражает сначала лёгкие, а затем всю имунную систему, что приводит к необратимым изменениям в организме. Сама по себе лепра не смертельна, но из-за отказа имунной системы люди легко подхватывали другие болезни. Передаётся лепра воздушно-капельным путём, но единственным методом лечения долгие века считалась изоляция заболевших в лепрозориях. Сегодня болезнь побеждена. Оспа. Одна из самых страшных и опасных болезней прошлого. Считается, что оспа пришла в Европу из Азии, где ею болели миллионы уже тысячи лет назад. В Европу же её принесли крестоносцы, возвращавшиеся из крестовых походов. До 40% подхвативших оспу умирали, на лицах и на теле остальных оставались шрамы и другие следы от оспы. Оспа была практически побеждена к 1980 году. Сифилис. Есть расхожее мнение, что эту болезнь привезли в Европу моряки Колумба, но на самом деле она существовала на Старом континенте за десятки лет до открытия Америки. Характеризуется образованием язв по всему телу, процесс мочеиспускания тоже затруднён и крайне болезнен. В 16 веке болезнь приняла характер эпидемии, умирали от неё миллионы. Но средства от неё были найдены относительно быстро — уже к концу 16 века, хотя успехи были поначалу лишь частичными, но всё же смертность резко упала, хотя за тот век от сифилиса погибли до 5 миллионов человек. В борьбе с сифилисом применялись ванны, настоянные на травах или ванны из оливкового масла, что убивало бактерии. Сегодня болезнь лечится быстро, а профилактика позволяет её легко избежать. Бубонная чума или же Чёрная смерть. Наверно, самая страшная болезнь прошлого. В 1300ых годах её привезли в Европу моряки торговых судов, вернувшихся из Азии. В том веке болезнь убила в Европе до четверти населения. Разносчиками её были крысы, вши, блохи, которых было полно всюду. После заболевания у человека появлялись язвы, как правило в паху и подмышками, но очень быстро (иногда в течение пары часов) язвы охватывали всё тело, кровь становилась полностью заражённой, тело гноилось, человек умирал. Сегодня чума практически побеждена, хотя иногда появляются очаги её, которые тут же ликвидируются.

Кроме этих болезней были и другие, которые принимали характер пандемий — холера, тиф, разные виды гриппов, включая “испанку”, которая убила десятки миллионов человек за год, и прочие, но все эти болезни ударяли по человечеству, скорее, вспышками пандемий, хотя регулярными, а те пять, которые мы кратко описали, терзали людей долгие века постоянно. Лучше бы их не было, конечно.