При опаснейшем восхождении на высокую вершину погибла самая юная альпинистка в мире

Гордость за подвиги детей просто зашкаливать должна? Или родителей надо было лишить родительских прав ?

В воскресенье 18 декабря в Эквадоре объявлено, что при опаснейшем восхождении восхождении на пятытысячник, на гору гору Антисана, в 50 километрах от города Кито, погибла Дайра Иса (Dayra Iza), которой было 10 лет, она была самой юной альпинисткой в мире. Вместе с ребёнком погибли Луис Альмачи (Louis Almachi, 35 лет) и Татьяна Чигуано (33 года). Четвёртый член группы — Ленин Альмачи (Lenin Almachi), брат погибшего Луиса, уцелел.

Девочку приобщила к альпинизму её тётя, но родители, судя по всему, не только не были против опаснейшего увлечения дочери, но и поощряли его. Нет, мы не считаем, что ребёнок должен жить в тепличных условиях, не дай, Боже, коленку оцарапает, но ведь и меру знать надо. Альпинизм — опасный вид спорта. Спортсмены срываются со стен, замерзают в снегу, ломают ноги, после чего не могут дойти до базового лагеря… И да, нет сомнений, что после успешного подьёма на вершину, после покорения новых высот люди счастливы и горды. Но ведь речь о взрослых, о тех, кто отдаёт себе отчёт в опасности любимого вида спорта, кто знает, чем рискует и кто сознательно на риск идёт.

А ребёнок? Девочка, погибшая в возрасте 10 лет, и у которой за спиной уже две опасных покорённых вершины — горы Котопакси и Кайямбе (Cotopaxi, высотою в 5897 метров) и Кайямбе (Cayambe, высота 5023 метра)), то есть, она начала ходить в горы в возрасте примерно восьми лет и шла по опаснейшим маршрутам уже в возрасте 9 лет. Кроме пятитысячников, она уже покорила несколько гор в категории 4 тысяч метров. Но кто ответит за её жизнь и смерть?

Можно долго рассуждать о том, что она, наверняка, шла в страховке со старшими товарищами, что те были готовы помочь, что взрослые оценивали опасность там, где ребёнок бы риска не заметил. Да только результат говорит сам за себя — она погибла. И этим всё сказано.

К альпинизму Дайру приобщила её тётя Татьяня Чигуано (которая погибла сместе с племянницой) и её мама Катарина Чигуано. Мама теперь плачет и рассказывает, что не хотела отпускать дочку в такой опасный маршрут, но малышка её уговорила (надо же!)