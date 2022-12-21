Канадские ипотечные платежи поглощают рекордную долю дохода

Данные Статистического управления Канады (Stat Can) показывают, что коэффициент обслуживания ипотечного долга домохозяйств (DSR) достиг рекордно высокого уровня в 3 квартале 2022 года

Данные Статистического управления Канады (Stat Can) показывают, что коэффициент обслуживания ипотечного долга домохозяйств (DSR) достиг рекордно высокого уровня в 3 квартале 2022 года. Недавнему скачку способствовали процентные ставки, но основной проблемой является размер долга.

Коэффициент обслуживания ипотечного долга (DSR) – это доля располагаемого дохода, используемая для погашения ипотечного долга. DSR по ипотеке в размере 5% означает, что домохозяйства тратят 5% своего располагаемого дохода на выплаты по ипотеке.

Более высокий DSR по ипотеке также является проблемой, которая выходит за рамки заемщиков. По мере того как это соотношение растет, оно поглощает больше расходов и отвлекает их от других областей. Это сокращает диверсифицированную деятельность и концентрирует экономику в менее продуктивных направлениях. Грубо говоря, экономический рост тормозится, поскольку уже потрачено больше будущих доходов.

Канадцы тратят рекордную долю дохода на обслуживание своего ипотечного долга. DSR по ипотеке домашних хозяйств достиг 7,47% в третьем квартале, что на 0,4 пункта больше за квартал и на 0,5 пункта выше, чем в прошлом году. Это был новый рекорд, но набор данных Stat Can для этой серии восходит только к 1990 году. Национальный банк недавно заявил, что сегодняшние покупатели сталкиваются с наихудшим уровнем доступности, начиная с начала 80-х годов. DSR по ипотеке, скорее всего, вернется к этим уровням.

Поскольку мы затронули эту тему, стоит упомянуть, что банк видит худшую доступность по сравнению с 80-ми годами. Они ожидают, что больше ипотечных кредитов будет отменено и продлено по более высоким ставкам, что приведет к еще большему росту DSRG. Они не ожидают, что доступность изменится вспять, пока ставки не стабилизируются, а цены на жилье не упадут еще больше.

Многие люди объясняют отсутствие доступности повышением ставок Банка Канады (BoC). Это играет определенную роль, но это далеко не единственная причина снижения доступности. Процентная доля DSR достигла 4,01% в третьем квартале, что на 0,6 пункта больше, чем в предыдущем квартале. Сейчас это на 0,8 пункта выше, чем в том же квартале прошлого года, что невероятно круто. Домохозяйства платят почти на треть больше процентов, чем в прошлом году.