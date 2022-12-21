Примите к сведению: пять фактов о куриных яйцах

Что мы знаем о куриных яйцах? В них есть витамины, такие как Е, А, D и K, а еще минералы и жирные кислоты

Что мы знаем о куриных яйцах? В них есть витамины, такие как Е, А, D и K, а еще минералы и жирные кислоты. Кроме того, этот продукт – источник легкого белка, прекрасный вариант для завтрака или ужина, хороший ингредиент для любого салата. Часто яйца можно есть даже тем людям, которые сидят на диетах.

Однако, как и у любого другого продукта, у них есть свои плюсы и минусы, часто вскрывающиеся лишь при регулярном потреблении. Об этом и поговорим в нашей статье.

Вредны для печени

Если есть слишком много яиц, то последствия могут появиться и у человека, с крепкой печенью и здоровыми почками. Дело в том, что в этих продуктах высокое содержание белка и жиров. И если эти вещества будут поступать в организм в больших количествах, вероятен риск обострения панкреатита или даже желчекаменной болезни.

А еще яйца дают большую нагрузку на печень. Все потому, что требуется большое содержание ферментов для переваривания этой животного рода пищи. Потому, людям со слабым ЖКТ нужно быть предельно осторожными.

Могут вызывать аллергию

Да, яйца входят в число популярных аллергенов. И если есть по 1-2 яичка в день то, возможно, реакции и не будет. Но если ваш организм чувствителен к этому продукту, а вы едите его регулярно и в больших количествах, то могут появится такие симптомы, как покраснение кожи, отек, кашель, бронхоспазмы, тошнота и рвота и т.д.

Портят кровь

Естественно, речь идет о чрезмерном потреблении яиц. Именно в этом случае в крови начнет появляться «плохой» холестерин. Эксперты рекомендуют есть не более 2 яиц в день. При этом также употреблять пищу, богатую антиоксидантами, такую как финики, клюква, шпинат, брокколи и т.д.

Если у вас уже превышен уровень холестерина в крови, то стоит есть не более 1 яйца 2-3 раза в неделю – так вы сможете обезопасить себя от неблагоприятных последствий.

Могут провоцировать воспаления

Если у вас имеются болезни суставов, печени, щитавидки, органов мочеполовой системы, то от яиц и блюд с ними лучше отказаться совсем. Это касается и диабетиков. Все потому, что эти продукты могут лишь провоцировать воспаления и мешать процессу лечения.

Вредны для почек

Употребление белка также не принесет пользы и людям, которые страдают такими болезнями, как пиелонефрит, гломерулонефрит. Впрочем, сюда также можно отнести любые проблемы, связанные с почками. Этим людям обычно всегда прописывают низкобелковую диету из-за сниженного уровня метаболизма.

Все знают, что практически любой продукт нужно потреблять в меру, тогда и проблем не будет.