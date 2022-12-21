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Новости «Машина для коррекции климата» выиграла Architecture MasterPrize
Фото: http://www.neufarchitectes.com/

«Машина для коррекции климата» выиграла Architecture MasterPrize

Виктория Христова Дек 21, 2022 Новости, Природа, погода, экология Комментарии к записи «Машина для коррекции климата» выиграла Architecture MasterPrize отключены 30 Просмотров

Проект «Вечная весна, машина для коррекции климата», выполненный по заказу Музея современного искусства Сеула, получил премию Architecture MasterPrize

Проект «Вечная весна, машина для коррекции климата», выполненный по заказу Музея современного искусства Сеула, получил премию Architecture MasterPrize™ (AMP), присуждаемую международным проектам в различных областях архитектуры. Об этом 20 декабря пишет портал Designboom.

Разработанный Obra Architects, проект был признан лучшим из лучших в категории выставок, а также в категории общественных пространств. Открыт для публики в сентябре 2019 года в центре городаСеул, «Вечная весна» материализовалась в виде тепличной машины с искусственным управлением, которая затрагивает и привлекает внимание к насущной глобальной проблеме нашего времени: изменению климата.

Единственный в своем роде павильон был представлен на столетней выставке «Архитектура и наследие: в поисках будущего», цель которой — объединить открытые пространства в центре города и предоставить архитекторам платформу для размышлений о современном наследии Сеула.

В павильоне также была установлена система климат-контроля с регулируемой температурой, включая фотоэлектрические панели на соседней крыше музея.

Эти панели приводят в действие автоматические вытяжные вентиляторы, шторы из алюминиевой фольги и систему фазового подогрева теплого пола для стабилизации и балансировки температуры внутри помещения и сохранения постоянных весенних погодных условий. Внутри здания растет небольшой сад, отсюда и его название «Вечная весна».

 

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