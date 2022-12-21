«Машина для коррекции климата» выиграла Architecture MasterPrize

Проект «Вечная весна, машина для коррекции климата», выполненный по заказу Музея современного искусства Сеула, получил премию Architecture MasterPrize™ (AMP), присуждаемую международным проектам в различных областях архитектуры. Об этом 20 декабря пишет портал Designboom.
Разработанный Obra Architects, проект был признан лучшим из лучших в категории выставок, а также в категории общественных пространств. Открыт для публики в сентябре 2019 года в центре городаСеул, «Вечная весна» материализовалась в виде тепличной машины с искусственным управлением, которая затрагивает и привлекает внимание к насущной глобальной проблеме нашего времени: изменению климата.
Единственный в своем роде павильон был представлен на столетней выставке «Архитектура и наследие: в поисках будущего», цель которой — объединить открытые пространства в центре города и предоставить архитекторам платформу для размышлений о современном наследии Сеула.
В павильоне также была установлена система климат-контроля с регулируемой температурой, включая фотоэлектрические панели на соседней крыше музея.
Эти панели приводят в действие автоматические вытяжные вентиляторы, шторы из алюминиевой фольги и систему фазового подогрева теплого пола для стабилизации и балансировки температуры внутри помещения и сохранения постоянных весенних погодных условий. Внутри здания растет небольшой сад, отсюда и его название «Вечная весна».