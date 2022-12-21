Илон Маск: “Вашингтон платил Twitter за сокрытие данных о ноутбуке Хантера Байдена”

Переданные журналистам внутренние документы Twitter показали, отметил Шелленбергер, что представители разведывательного сообщества США оказывали организованное давление на руководство соцсетей и медиа для дискредитации просочившейся в 2020 г. в СМИ информации о Хантере Бейдене. Так, в течение всего года ФБР и другие силовики призывали руководство Twitter опровергать сообщения на эту тему, требуя, чтобы в публичном пространстве произошедшее было охарактеризовано как «российская операция». Компания, в свою очередь, согласилась с ФБР в том, что данные на ноутбуке Хантера могли быть сфальсифицированы, и ограничивала возможность распространять информацию об этом скандале, а также помечала ссылки на публикации как небезопасные. При этом позже подлинность компрометирующих данных на Хантера Байдена была подтверждена.

Как отмечает The Daily Mail, неназванный сотрудник Twitter подсчитал, что отдел безопасности, контента и правоохранительных органов компании cобрал более $3,4 млн менее чем за два года от ФБР для «проектов, связанных с правоохранительными органами».