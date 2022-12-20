Завершилась Конференция по Биологическому разнообразию. Подписаны важные документы
Во вторник, 20 декабря, завершилась двухнедельная Конференция по Биологическому разнообразию, которая проходила под эгидой ООН и которая продолжалась две недели и основные заседания которой проходили в Монреальском дворце Съездов, на выходе со станции метро Place-d’Armes (монреальцы в курсе, что станция была закрыта на всё время проведения заседаний, а автобусы, маршруты которых пролегают поблизости, были отменены).
В ходе заседаний были обсуждены самые разные вопросы, причём ряд из тем вызвали буквально ожесточённые дискуссии, угрозы покинуть зал заседаний и протесты. Как правило, самые жаркие споры были вызваны отношениями между развитыми и развивающимися странами, включая исторические моменты, экономику и прочее.
В конце концов, 19 декабря участники Конференции приняли соглашение о расширении охраняемых территорий, которые получают как бы статус заповедника и повышение качества экологического состояния которых должно привести к улучшению климата и общего состояния природы. По принятому плану, к 2030 году тридцать процентов суши и оканских вод на Земле должны получить охраняемый статус, биологическое разнообразие на этих территориях должно улучшиться, качество воздуха и воды тоже.
Согласно утверждённому плану, за который проголосовали представители 190 стран, сотни тысяч видов растений и животных должны быть спасены. Сегодня под угрозой уничтожения находятся до миллиона живых существ и растений, это примерно столько же, сколько погибло при катастрофическом завершении эпохи динозавров, примерно 60 миллионов лет тому назад.
Руководители отделов природы и экологии огромного большинства стран мира смотрят с надеждой на положительный эффект от достигнутых соглашений.
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