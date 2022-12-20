Завершилась Конференция по Биологическому разнообразию. Подписаны важные документы

Две недели работы по спасению природы увенчались успехом. По меньшей мере, планы действий намечены.

Во вторник, 20 декабря, завершилась двухнедельная Конференция по Биологическому разнообразию, которая проходила под эгидой ООН и которая продолжалась две недели и основные заседания которой проходили в Монреальском дворце Съездов, на выходе со станции метро Place-d’Armes (монреальцы в курсе, что станция была закрыта на всё время проведения заседаний, а автобусы, маршруты которых пролегают поблизости, были отменены).

В ходе заседаний были обсуждены самые разные вопросы, причём ряд из тем вызвали буквально ожесточённые дискуссии, угрозы покинуть зал заседаний и протесты. Как правило, самые жаркие споры были вызваны отношениями между развитыми и развивающимися странами, включая исторические моменты, экономику и прочее.

В конце концов, 19 декабря участники Конференции приняли соглашение о расширении охраняемых территорий, которые получают как бы статус заповедника и повышение качества экологического состояния которых должно привести к улучшению климата и общего состояния природы. По принятому плану, к 2030 году тридцать процентов суши и оканских вод на Земле должны получить охраняемый статус, биологическое разнообразие на этих территориях должно улучшиться, качество воздуха и воды тоже.

Согласно утверждённому плану, за который проголосовали представители 190 стран, сотни тысяч видов растений и животных должны быть спасены. Сегодня под угрозой уничтожения находятся до миллиона живых существ и растений, это примерно столько же, сколько погибло при катастрофическом завершении эпохи динозавров, примерно 60 миллионов лет тому назад.

Руководители отделов природы и экологии огромного большинства стран мира смотрят с надеждой на положительный эффект от достигнутых соглашений.

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