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Новости В Монреале 200 стран подписали историческое соглашение по биоразнообразию

В Монреале 200 стран подписали историческое соглашение по биоразнообразию

Виктория Христова Дек 20, 2022 Новости, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи В Монреале 200 стран подписали историческое соглашение по биоразнообразию отключены 33 Просмотров

Историческое соглашение подписали порядка 200 стран на конференции, посвященной сохранению разнообразия живой природы на планете

Историческое соглашение подписали порядка 200 стран на конференции, посвященной сохранению разнообразия живой природы на планете (COP15) в канадском Монреале, 19 декабря пишет The Guardian.

Государства–участники приняли решение к 2030 году отнести 30% планеты к охраняемой зоне и восстановить 30% территорий, которые пребывают в упадке. Развитые страны обязались выделить $30 млрд на сохранение биоразнообразия.

Как пишет издание, договор не подписали только США и Ватикан. Также сообщается, что Демократическая Республика Конго, Камерун и Уганда планировали получить больше средств для сохранения окружающей среды.

 

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