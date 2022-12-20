В Монреале 200 стран подписали историческое соглашение по биоразнообразию

Историческое соглашение подписали порядка 200 стран на конференции, посвященной сохранению разнообразия живой природы на планете (COP15) в канадском Монреале, 19 декабря пишет The Guardian.
Государства–участники приняли решение к 2030 году отнести 30% планеты к охраняемой зоне и восстановить 30% территорий, которые пребывают в упадке. Развитые страны обязались выделить $30 млрд на сохранение биоразнообразия.
Как пишет издание, договор не подписали только США и Ватикан. Также сообщается, что Демократическая Республика Конго, Камерун и Уганда планировали получить больше средств для сохранения окружающей среды.