Сопредседатель Монреальской комиссии по злоупотреблениям подала в отставку

Заявление об отставке с поста сопредседателя комитета Монреальской архиепископии по внедрению процедур по борьбе со злоупотреблениями, подала в бывшая судья Пепита Г. Каприоло

Заявление об отставке с поста сопредседателя комитета Монреальской архиепископии по внедрению процедур по борьбе со злоупотреблениями, подала в бывшая судья Пепита Г. Каприоло, заявив, что остаются серьезные проблемы в применении «положений, политики и процедур, утвержденных архиепископом». Об этом 17 декабря сообщает UCA News.

«Я приступила к своим обязанностям сопредседателя с настоящим энтузиазмом и надеждой, что смогу внести важные изменения, которые сделают католическую церковь в Монреале образцом прозрачности и подотчетности перед жертвами жестокого обращения», — говорится в заявлении, опубликованном в качестве приложения к Пятому отчету омбудсмена Монреальской архиепископии.

В тот же день отчет омбудсмена был представлен монреальскому архиепископу Кристиану Лепину.

Архиепископ Лепин устно не прокомментировал отставку судьи. Однако в пресс-релизе, приложенном к пятому отчету омбудсмена, архиепископ Лепин сказал: «Вклад Каприоло был неоценим, сначала в подготовке этого всеобъемлющего отчета, а затем в выполнении рекомендаций, содержащихся в нем. Важные шаги уже были предприняты в повышении осведомленности. и предоставление программы формирования и мобилизации сотрудников и волонтеров, работающих в католической церкви Монреаля, с целью устранения любых ситуаций злоупотреблений».

По словам Каприоло, что «многочисленные трудности, отмеченные в последних отчетах омбудсмена», вынудили ее принять решение об отставке.

«Я не могу продолжать участвовать в органе, который подвергается противоречивому давлению, возможно, исходящему от лиц и организаций, не причастных к нашим обсуждениям и, похоже, не разделяющих того же видения открытой, прозрачной церкви, которая заботится о благополучие наиболее уязвимых слоев населения», — сказала она.

В телефонном интервью монреальскому информационному агентству Presence Каприоло подтвердила, что ее решение было принято совсем недавно.

«Основная причина моей отставки заключается в том, что я не хотела, чтобы казалось, что я потворствую тому, что делается. Пока я думала, что могу играть положительную роль и что мой совет служит своей цели, я оставалась. Я боролась», — пояснила она.

В последнее время, по ее словам, она заметила «давление, оказываемое на архиепископа». Она сказала, что люди призвали его «не действовать», «замедлить» темп изменений, «не делать что-то так ясно, прозрачно и решительно», как он этого хочет.

Она сказала, что исполнительному комитету потребовалось шесть месяцев, чтобы написать «процедуры и протоколы для рассмотрения жалоб на сексуальные домогательства в архиепископии и для формирования всего пастырского персонала». Все это было согласовано с архиепископом, «включая политику наказания тех, кто игнорирует запланированное» в этих указах и документах. Однако «эти санкции не применяются».

Она сказала, что люди останавливают ее на улицах, пишут ей письма и комментарии, чтобы поблагодарить ее «за то, что мы делаем. Они говорят мне, что верующим католикам дает надежду увидеть кого-то, кто хочет перемен».

Напомним. два года назад Каприоло подписала компрометирующий отчет о ведении дела отца Брайана Буше властями Монреальской епархии и даже официальными лицами Ватикана. Ее отчет включал 31 рекомендацию по улучшению управления процедурами и подотчетности в отношении жалоб на злоупотребления. Каприоло была сопредседателем комитета по реализации до своей отставки.