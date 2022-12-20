LG и Samsung заказали оборудование для своих заводов в Северной Америке

Заказы на приобретение оборудования для североамериканских заводов по производству аккумуляторов для электромобилей разместили южнокорейские компании LG Energy Solution и Samsung SDI

Заказы на приобретение оборудования для североамериканских заводов по производству аккумуляторов для электромобилей разместили южнокорейские компании LG Energy Solution и Samsung SDI, 20 декабря сообщает Business Recorder.

Стоимость оборудования, которое будет заказано двумя компаниями, составляет $2,09 млрд.

Недавно LG Energy Solution и компания Stellantis начали строительство завода по производству аккумуляторов в Виндзоре, Онтарио, Канада. На совместном заводе Samsung SDI и Stellantis в Кокомо, штат Индиана, США, также ведутся строительные работы.

Ожидается, что заказы на оборудование поступят к существующим корейским партнерам, которые сотрудничали с LG Energy Solution. Завод в Виндзоре должен начать серийное производство в первой половине 2024 года.