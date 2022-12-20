Цены на жилье в Монреале могут упасть на 12% в следующем году из-за замедления активности

Согласно новому отраслевому прогнозу, цены на жилую недвижимость в столичном Монреале в следующем году снизятся на двузначные цифры, поскольку более высокие процентные ставки снижают транзакционную активность и сокращают количество сделок с множественными ставками.

Согласно новому отраслевому прогнозу, цены на жилую недвижимость в столичном Монреале в следующем году снизятся на двузначные цифры, поскольку более высокие процентные ставки снижают транзакционную активность и сокращают количество сделок с множественными ставками. Согласно прогнозу, опубликованному во вторник Профессиональной ассоциацией брокеров по недвижимости Квебека, средние цены на дома для одной семьи в Большом Монреале должны упасть на 12 процентов в 2023 году, опередив прогнозируемое снижение на пять процентов для всей провинции. Цены на кондоминиумы в этом районе должны упасть на пять процентов, также сказал QPAREB.

“Мы вступили в фазу коррекции”, – заявил во вторник во время онлайн-конференции Чарльз Брант, директор группы по анализу рынка. Продажи недвижимости начали ощущать последствия повышения стоимости заимствований после решения Банка Канады повысить базовую процентную ставку на 400 базисных пунктов с марта. Такие рынки, как остров Монреаль и Лаваль, на которых за последние несколько лет наблюдался быстрый рост цен, “особенно уязвимы”, поскольку покупательная способность снижается из-за более высоких ставок по ипотечным кредитам, сказал QPAREB.

По словам QPAREB, дом на одну семью в Большом Монреале, вероятно, будет продан по средней цене в 477 000 долларов в следующем году. Это сопоставимо с предполагаемой средней ценой в 544 000 долларов в этом году. Между тем, по прогнозам, средние цены на кондоминиумы в следующем году снизятся с 393 000 долларов до 373 000 долларов. Ассоциация также сообщила, что продажи жилья в Большом Монреале должны упасть примерно на пять процентов в следующем году и составить около 41 000. Это последует за предполагаемым снижением на 21 процент в этом году примерно до 43 000 транзакций — уровень, сопоставимый с 2016 годом. Для всего Квебека QPAREB прогнозирует девятипроцентное падение продаж жилья в следующем году примерно до 80 000 сделок. Это означало бы улучшение по сравнению с 20-процентным падением, прогнозируемым на 2022 год.

Согласно данным, средние цены на дома для одной семьи в Квебеке достигли пика в мае 2022 года. Многие домохозяйства поспешили приобрести недвижимость в начале 2022 года, чтобы воспользоваться привлекательными условиями заимствования до повышения процентных ставок, что привело к росту цен на жилье на 19 процентов за первые четыре месяца года. По крайней мере, первоначально цены также поддерживались относительно низкими запасами и усилением перекупленности. В период с мая по ноябрь цены упали на 14 процентов. “То, что мы наблюдаем сейчас, – это дефляция премии за перекупленность”, – сказал Брант. “Цены росли очень быстро. Существует разрыв между вместимостью домохозяйств и ценой недвижимости”. Несмотря на прогнозируемое снижение, цены на жилье по-прежнему должны оставаться значительно выше уровня, существовавшего до пандемии.

“К сожалению, никто не теряет деньги, кроме тех, кто купил на вершине рынка”, – сказал Брант. Растущие ставки по ипотечным кредитам означают, что доступность жилья в Монреале является худшей с 1980-х годов, сообщил участникам конференции экономист Национального банка Канады Дарен Кинг. Согласно данным, собранным Национальным банком, в третьем квартале 2022 года выплаты по ипотечным кредитам для домовладельцев Монреаля в настоящее время составляют 49% от среднего дохода, составив 3030 долларов США. В том же квартале год назад этот показатель составлял около 34 процентов. По всей Канаде выплаты по ипотеке на типичное жилье съедают 67% дохода — это самый высокий показатель с 1981 года.

Первоначальный взнос за средний дом на одну семью в Монреале в настоящее время составляет 29 579 долларов, что составляет 48 месяцев экономии. В среднем за период с 2000 года экономия составляет около 27 месяцев. Несмотря на значительное замедление продаж, QPAREB настаивает на том, что рыночные условия по всей провинции продолжают благоприятствовать продавцам. Активные предложения — хотя они заметно выросли на многих рынках — остаются на исторически низком уровне, а количество месяцев, необходимое для продажи инвентаря недвижимости, значительно ниже порога сбалансированного рынка.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы