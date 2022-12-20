Банк Канады подчеркивает необходимость регулирования стейблкоинов

Сотрудники Банка Канады опубликовали аналитическую записку о криптоактивах, привязанных к фиату, иначе известных как стабильные монеты

Сотрудники Банка Канады опубликовали аналитическую записку о криптоактивах, привязанных к фиату, иначе известных как стабильные монеты.

В дополнение к обзору механизмов создания и распространения стабильных монет и перечню потенциальных рисков и выгод, которые они сопряжены, в записке выражена поддержка авторов дальнейшего регулирования криптоактива.

Мировой рынок криптоактивов, привязанных к фиату, увеличился в 30 раз с начала 2020 года до середины 2022 года, достигнув 161 миллиарда долларов в долларах США. В примечании говорится, что они в основном используются на криптоторговых платформах, но у них есть потенциал для широкого спектра других применений, особенно в сочетании со смарт-контрактами.

“Эти криптоактивы могут повысить эффективность и усилить конкуренцию с платежными сервисами, особенно в условиях более цифровой экономики. Однако без гарантий они могут представлять значительные риски для стабильности финансовой системы”, – пишут авторы.

В записке основное внимание уделяется концентрации среди выявленных рисков. Риск концентрации относится как к самим стабильным монетам, так и к держателям стабильных монет

Такая концентрация означает, что воздействие на эти монеты и их держателей может оказать огромное влияние на экономику в целом.

Несмотря на рекомендации международных органов, устанавливающих стандарты в отношении регулирования криптоактивов, на которые ссылаются фиаты, “большинство существующих режимов регулирования в Канаде и за рубежом в настоящее время не подходят для этой цели”, – говорится в записке.