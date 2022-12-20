Тайвань откроет представительство в Монреале

Тайвань намерен открыть представительство в канадском Монреале, заявило министерство иностранных дел острова 20 декабря

Тайвань намерен открыть представительство в канадском Монреале, заявило министерство иностранных дел острова 20 декабря, сообщил портал Taiwan News.

У Тайбэя уже есть экономические и культурные представительства в Оттаве, крупнейшем городе страны Торонто и в Ванкувере. Монреаль является вторым по величине городом Канады и первым по количеству населения во франко-говорящей провинции Квебек.

Город является центром развития технологий и предоставляет большие возможности для развития сотрудничества в области электромобилей и искусственного интеллекта. Помимо этого в Монреале расположена штаб-квартира Международной организации гражданской авиации, в которую Тайвань активно стремится вступить.

Канадская сторона заявила о желании укреплять связи с Индо-Тихоокеанским регионом и с Тайванем в частности. Оно заинтересовано в сотрудничестве в области экономики, в социальной сфере и в области науки.

Подготовка к открытию представительства идет, однако МИД острова пока не называет дату его открытия и официальное название.

Напомним, Китай крайне негативно выступает по поводу внешних связей Тайваня. КНР призывает другие страны соблюдать принцип «одного Китая». Он предполагает признание суверенитета Китая над Тайванем. Многие государства, придерживаясь этого принципа, все равно имеют с островом неформальные торговые, экономические и другие связи. По сути Американский институт на Тайване выполняет роль посольства США на острове.

Китай не возражает против открытия представительств острова в других странах, но настаивает, чтобы они носили статус представительств Тайбэя, а не Тайваня.