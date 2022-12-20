Газовые компании Израиля и Британии сольются для добычи в Египте

С целью эксплуатации запасов газа в Египте и Израиле компания Capricorn Energy планирует слияние с израильской компанией NewMed в рамках комплексной сделки по акциям

С целью эксплуатации запасов газа в Египте и Израиле компания Capricorn Energy планирует слияние с израильской компанией NewMed в рамках комплексной сделки по акциям, 20 декабря сообщает Maan.

Британская компания Capricorn Energy официально начала свою деятельность в Египте в сентябре прошлого года, заключив сделку по приобретению активов Shell в Западной пустыне наравне с Chiron, с инвестициями, оцениваемыми в $323 млн каждый, как отслеживает специализированная энергетическая платформа.

При этом британская компания, занимающаяся разведкой нефти и газа, решила отказаться от прежнего плана по слиянию с Tollo Oil, сообщает новостная платформа TAQA, специализирующаяся на вопросах энергетики.

Сделка о слиянии между Capricorn и Newmed направлена на то, чтобы сосредоточиться на газовых месторождениях в Египте и Израиле, включая долю Newmed в гигантском израильском морском месторождении Левиафан, в то время, когда Европа ищет источники энергоносителей за пределами России.

Новая группа войдет в состав NewMed, ранее известной как Delek Drilling, и ее возглавит Йосси Апо, генеральный директор израильской компании, акционерам которой будет принадлежать 89,7% объединенной компании.

Акции Capricorn торговались более чем на 10% после объявления о слиянии, достигнув самого высокого уровня с 2018 года, в то время как акции Twilo Oil упали на 3,6%, а акции NewMed упали чуть менее чем на 1%.

Йосси Апо заявил, что новая группа будет стремиться увеличить добычу до более чем 200 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки к концу текущего десятилетия со 115 тысяч баррелей нефти в настоящее время.

«Мы находимся в процессе создания компании, которая впервые позволит международным инвесторам напрямую разрабатывать запасы газа в восточном Средиземноморье и, в частности, на месторождении Левиафан», — добавил генеральный директор NewMed.

Добыча природного газа в Израиле увеличилась на 22% в первой половине 2022 года до рекордного уровня, превысив 10,85 млрд кубометров. Большая часть прироста добычи приходится на месторождения Тамар и Левиафан в восточном Средиземноморье.

Newmed станет первой израильской компанией, которая будет владеть нефтегазовыми активами в Египте.

Израиль начал экспортировать газ в Египет в прошлом году и с тех пор поставляет в Египет в среднем 5 миллиардов кубометров газа в год по восточно-средиземноморскому газопроводу Ашкелон-Аль-Ариш.

Генеральный директор NewMed Йосси Апо заявил, что слияние с британской энергетической компанией Capricorn укрепляет позиции NewMed как потенциального поставщика газа в Европу, добавив, что компания все еще изучает варианты продолжения разработки месторождения Левиафан.