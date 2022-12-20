На какие компании и товары больше всего жалуются потребители в Квебеке

На какие компании, на какие услуги, на какие товары больше всего подано жалоб в Квебеке в 2022 году

Несколько цифр, показывающих уровень недовольства потребителями от предлагаемых товаров и услуг в Квебеке.

Управление защиты потребителей (Office de la protection du consommateur) опубликовало статистику поступающих от жителей жалоб на разные фирмы, работающие в Квебеке — от обычных небольших магазинов, до крупных компаний с многочисленными представительствами.

Вот уже несколько лет в преддеверии Рождественских праздников Управление публикует статистические данные о жалобах на работу фирм. В этом году, по сравнению с предыдущими годами, число жалоб увеличилось. Всего за последние 12 месяцев (с середины декабря прошлого года) Office de la protection du consommateur получило 21 814 жалоб, что на 349 жалоб больше, чем в предыдущем году (но тогда был разгар пандемии, многие были закрыты или же работали ограниченно, так что в реальности количество жалоб выросло намного больше). С другой стороны, количество их сократилось по сравнению с 2019 годом, когда был установлен рекорд по количество жалоб — 25 227.

Учитываются лишь официально поданные жалобы, в которых указаны детали происшествия, позволяющие уточнить характер его. Что касается правильности жалобы, то это другой вопрос, возможно, автор её что-то преувеличил или же не так понял, но это будет установлено в ходе расследования.

Больше всего жалуются на на компании, работающие в трёх сферах: Продажа подержанных автомобилей (речь именно о компаниях, а не о сделке, заключённой непостредственно между продавцом своего автомобиля и покупателем), торговля электротоварами (от кухонных плит до мисксеров), и ремонт помещений.

С другой стороны, Управление защиты потребителя признаёт, что жалобы в автомобильной сфере равномерно распределены между торговцами, выделить какую-то отдельную фирму невозможно — жалоб много, но все они относятся к десяткам компаний, которые продали подержанный автомобиль скрыв (по мнению покупателя) серьёзные недостатки.

То же касается и электротоваров. Жалоб много, но они касаются сотен приборов, ни один из них (скажем, тип холодильника или калорифера) не выделяется из длинного списка дефектных товаров, и нет оснований для выделения какого-то отдельного магазина или торговой сети в нарушении правил торговли. Увеличился процент дефектных товаров, то есть, компании-производители стали работать хуже, это единственный непреложный факт.

Хуже дело обстоит с сектором ремонта помещений, где количество жалоб серьёзно возросло. Люди жалуются на плохое качество ремонта, на некачественные материалы, которые раньше не вызывали нареканий, на серьёзные задержки с ремонтом. Эти моменты, опять же, связаны с нехваткой рабочих рук, с заниженными требованиями к нанимаемым работникам, к ухудшению работы производителей стройматериалов.

Из многоцелевых компаний на первом месте по жалобам располагается Амазон, что и понятно, эта сетевая компания продаёт больше товаров, чем кто бы то ни было.

Из канадских компаний первое место заняла сеть Brault et Martineau. А онтарийская авиакомпания вышла на второе место Farestore, но там дело понятно — компания объявила о резких скидках на полёты в Европу, но эта сумма оказалась ошибочной, людям пришлось либо доплачивать, либо отказываться от билетов, и многие из неудавшихся пассажиров пожаловались.

Двенадцать компаний, на которые подано наибольшее количество жалоб:

Brault et Martineau – 365 жалоб (плохое обслживание, ошибки при доставке, задержки и т. д.) Farestore – 296 — жалобы на «обман клиентов». Surplus RD – 286 – те же жалобы, что и на предыдущие фирмы Brick – 234 – те же жалобы Walmart Canada – 227 « Best But – 227 « Whirpool Canada – 203 « Star Laser – 192 – качество аппаратов лазерной эпиляции, что вызвает проблемы у клиентов Ameueblement Tanguay – 176 – те же жалобы, что и в предыдущих случаях (кроме лазерной эпиляции) Videotron – 176 – обман клиентов Amazon.com, Amazon.ca – 147 жалоб — качество товара, задержки с поставкой Bell Mobilité – 142 жалобы. Обмен клиентов, качество оказания услуг.

Десять самых некачественных типов товаров и жалобы на конкретное обслуживание:

Подержанные автомобили — 3224 жалоб (15%) Электроприборы — 1999 жалоб (9%) Ремонт жилых помещений — 1782 (8%) Мебель — 1536, 7% Новые автомобили — 997 жалоб, 5% Авиатранспорт (уровень обслуживания) — 913 жалоб Продукты питания, напитки, табак — 807, 3% Одежда, украшения — 721 жалоба, менее 3% Электронные приборы — 703 жалобы, менее 3% Отопительные приборы, печи — 672 жалобы, менее 3%.