Пожилой человек убил пятерых жителей одного дома в Торонто и был застрелен полицейским

Ужасный случай имел место в Торонто, где шесть человек погибли в результате действий серийного убийцы (среди погибших и сам преступник, застреленный прибывшыми по вызову полицейскими).

Всё началось вечером воскресенья, когда некий Франсеско Вилли (Francesco Villi), которому было 73 года, решил расправиться с соседями по шестнадцатиэтажному жилому дому, расположенному в Воган (Vaughan), пригороде Торонто, и открыл огонь, застрелив на месте четырёх человек и ранив ещё несколько, один из которых скончался в больнице днём понедельника. Жизнь ещё одной женщины, 66 лет, тоже в опасности, и врачи борются за её спасение.

Согласно поступившей информации, убийца ходил по квартирам и расстреливал свои жертвы, в их собственных квартирах. Стало известно, что Вилли вёл тяжбу с администрацией здания и жаловался на соседей, но пока детали ссоры неизвестны, хотя, судя по словам соседей, по меньшей мере трое убитых были членами общественного совета дома. Известно также, что ещё в 2019 году суд запретили Вилли общаться с членами совета и с сотрудниками администрации.

На своей странице в Фейсбуке Вилли рассказывал о том, что «члены совета организовали заговор» против него с целью его убийства (эта страница уже была удалена администрацией Фейсбука, но полицейские подтвердили, что данные о ней им переданы). Преступник был застрелен полицейскими, у него был найден полуавтоматический пистолет, но пока неизвестно, каким образом убийца приобрёл оружие.

В понедельник места расправы оставались ограждёнными, как и подступы к дому, а полицейские продолжали собирать улики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнование семьям погибших.