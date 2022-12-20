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Общество Дети, семья Чаще выбирайтесь на природу: национальные парки Квебека объявляют бесплатные дни
Национальный парк Гаспези. Фото Sépaq

Чаще выбирайтесь на природу: национальные парки Квебека объявляют бесплатные дни

Olga Fedak Дек 19, 2022 Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Природа, погода, экология Оставить комментарий 68 Просмотров

Больше информации о национальных парках Квебека на сайте Sépaq.

Дважды в неделю с 28 декабря 2022 г. по 14 марта 2023 г. национальные парки Квебека будут иметь свободный вход. Эта инициатива Sépaq направлена на то, выманить жителей провинции на природу зимой.

Билеты для бесплатного посещения необходимо бронировать заранее онлайн и, естественно, их количество ограничено.

Резервирование доступно не ранее чем за месяц до выбранной даты.

Таким образом бесплатные билеты на 28 и 29 декабря, а также на 3, 4, 12, 13, 16 и 17 января уже доступны для бронирования.

Возможность записаться на 24 и 25 января; 1, 2, 9, 10, 16, 17, 20, 21 и 28 февраля; и 1, 8, 9, 13 и 14 марта откроется позднее.

Обратите внимание! Хотя доступ для детей до 18 лет в сопровождении взрослых в национальные парки всегда бесплатный, на них также необходимо бронировать билеты онлайн.

Важно! Доступ к трассам для беговых лыж в национальных парках Мон-Мегантик, Мон-Орфорд, Мон-Сен-Бруно, Мон-Тремблан и Ока, а также к специальным трассам для толстых велосипедов в национальных парках Мон-Орфорд и Ока остается платным.

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