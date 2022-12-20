Сильное превышение скорости и летняя резина: квебекский водитель-нарушитель получил штраф в две тысячи долларов

Полиция успела остановить водителя прежде, чем он кого-то сбил.

Житель Септ-Иля был арестован полицией за серьезное превышение скорости в районе Ла-Мальбе. 35-летнему мужчине грозит штраф в размере 1696 долларов, 18 штрафных баллов и лишение водительских прав на семь дней в качестве последствий его поведения за рулем.

Полиция сообщает, что он ехал со скоростью 180 км/ч в зоне, где разрешено двигаться не быстрее 90 км/ч.

Однако стражи порядка также обратили внимание, что на автомобиле нарушителя были установлены не зимние, а летние шины. За это водитель получил ещё дополнительные 317 долларов штрафа.