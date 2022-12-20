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Новости Новости Квебека и Монреаля Сильное превышение скорости и летняя резина: квебекский водитель-нарушитель получил штраф в две тысячи долларов
Водитель, которого все достало

Сильное превышение скорости и летняя резина: квебекский водитель-нарушитель получил штраф в две тысячи долларов

Olga Fedak Дек 19, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 31 Просмотров

Полиция успела остановить водителя прежде, чем он кого-то сбил.

Житель Септ-Иля был арестован полицией за серьезное превышение скорости в районе Ла-Мальбе. 35-летнему мужчине грозит штраф в размере 1696 долларов, 18 штрафных баллов и лишение водительских прав на семь дней в качестве последствий его поведения за рулем.

Полиция сообщает, что он ехал со скоростью 180 км/ч в зоне, где разрешено двигаться не быстрее 90 км/ч.

Однако стражи порядка также обратили внимание, что на автомобиле нарушителя были установлены не зимние, а летние шины. За это водитель получил ещё дополнительные 317 долларов штрафа.

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