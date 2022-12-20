Иммиграция с Александрой Мельниковой. Подводя итоги уходящего года.

Подводя итоги уходящего года: сколько же занимает рассмотрение файлов по иммиграции?
Время обработки файлов на гражданство и ПР-карточек:
- Канадское гражданство 24 месяца
- Дубликат о канадском гражданстве 16 месяцев
- Возобновление гражданства 34 месяца
- Отказ от гражданства 16 месяцев (на месяц быстрее чем осенью)
- Первая ПР-карта 92 дня
- Возобновление ПР-карты 87 дней
Выдача канадского паспорта:
- Подача лично в Сервис Канада – 10 рабочих дней
- Подача по обычной почте – 20 рабочих дней
- Срочная подача лично – выдача на следующий день
- Экспресс подача – 2-9 рабочих дней
- Подача на канадский паспорт из-за границы – 20 рабочих дней
ПМЖ по программе квалифицированных работников:
- ПМЖ для квалифицированных работников с опытом работы в Канаде – 20 месяцев (на месяц дольше чем осенью)
- Федеральная программа ПМЖ для квалифицированных работников 29 месяцев (на 2 месяца дольше чем осенью)
- Федеральная Программа ремесленников – 62 месяца (на 12 месяцев дольше (!!!))…
- ПМЖ через провинции по номинации через Экспрес Энтри – 13 месяцев (на 1 месяц быстрее)
- ПМЖ через провинции без профиля в Экспресс Энтри – 22 месяца
- ПМЖ имея номинацию в провинцию Квебек – 21 месяц (на месяц быстрее)
- Бизнес иммиграция в провинцию Квебек – 65 месяцев
- Федеральная программа на ПМЖ для частных предпринимателей – 42 месяца
- Программа иммиграции в Атлантические провинции – 12 месяцев (на 2 месяца быстрее)
- Старт-ап виза для бизнесменов – 32 месяца (на месяц дольше)
Сроки рассмотрения гостевых и туристических виз отличаются от страны к стране, НО в целом цифры достаточно печальные:
- Россия – 210 дней (!!!)
- Казахстан – 169 дней
- Киргизстан – 172 дня
- Молдова – 226 дней
- Белоруссия – 169 дней
- Азербайджан – 188 дней
- Иран – 131 день
- Иордания – 125 дней
- Индия – 154 дня
- Пакистан – 257 дней
- Филиппины -115 дней
- Объединённые Арабские Эмираты – 217 дней
- Бангладеш – 215 дней
- Шри-Ланка – 212 дней
Сроки рассмотрения супервиз для родителей:
- Россия – 176 дней
- Киргизстан – 176 дней
- Молдова – 176 дней
- Белоруссия – 169 дней
- Азербайджан – 188 дней
- Иран – 191 дней
- Иордания – 176 дней
- Индия – 155 дней
- США – 462 дней (!!!)
- Пакистан – 240 дней
- Филиппины – 181 дней
- Объединенные Арабские Эмираты – 179 дней
- Бангладеш – 172 дня
- Шри Ланка – 277 дней
Продление статуса визитера в Канаде – почти 7 месяцев, 198 дней (!!!)
Разрешение на учебу:
- Подача внутри Канады в Канадские офисы (положено только малой категории аппликантов, чаще всего тем, кто меняет статус с рабочей визы на студенческую, родственникам дипломатов, либо тем, кто здесь заканчивает среднюю школу и поступает в колледж или университет) – 3 недели
- Разрешение на учебу со стран исхода – 9 недель
- Продление разрешения на учебу – 75 дней
Разрешение на работу:
- Подача внутри Канаду в Канадские офисы (чаще всего речь идет о смене статуса с гостевого на рабочий) – 168 дней
- Сроки рассмотрения разрешения на работу отличаются от офиса к офису определенных стран:
- Россия – 21 недель
- Казахстан – 24 недели
- Киргизстан – 12 недель
- Белоруссия – 25 недель
- Молдова – 13 недель
- Иран – 31 недель
- Иордания – 17 недель
- Индия – 8 недель
- США – 18 недель
- Пакистан – 56 недель
- Филиппины – 11 недель
- Объединенные Арабские Эмираты – 32 недели
- Бангладеш – 38 недель
- Шри-Ланка – 35 недель
Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.
Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,
“Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com
T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com