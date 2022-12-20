Иммиграция с Александрой Мельниковой. Подводя итоги уходящего года.

Подводя итоги уходящего года: сколько же занимает рассмотрение файлов по иммиграции?

Время обработки файлов на гражданство и ПР-карточек:

Канадское гражданство 24 месяца

Дубликат о канадском гражданстве 16 месяцев

Возобновление гражданства 34 месяца

Отказ от гражданства 16 месяцев (на месяц быстрее чем осенью)

Первая ПР-карта 92 дня

Возобновление ПР-карты 87 дней

Выдача канадского паспорта:

Подача лично в Сервис Канада – 10 рабочих дней

Подача по обычной почте – 20 рабочих дней

Срочная подача лично – выдача на следующий день

Экспресс подача – 2-9 рабочих дней

Подача на канадский паспорт из-за границы – 20 рабочих дней

ПМЖ по программе квалифицированных работников:

ПМЖ для квалифицированных работников с опытом работы в Канаде – 20 месяцев (на месяц дольше чем осенью)

Федеральная программа ПМЖ для квалифицированных работников 29 месяцев (на 2 месяца дольше чем осенью)

Федеральная Программа ремесленников – 62 месяца (на 12 месяцев дольше (!!!))…

ПМЖ через провинции по номинации через Экспрес Энтри – 13 месяцев (на 1 месяц быстрее)

ПМЖ через провинции без профиля в Экспресс Энтри – 22 месяца

ПМЖ имея номинацию в провинцию Квебек – 21 месяц (на месяц быстрее)

Бизнес иммиграция в провинцию Квебек – 65 месяцев

Федеральная программа на ПМЖ для частных предпринимателей – 42 месяца

Программа иммиграции в Атлантические провинции – 12 месяцев (на 2 месяца быстрее)

Старт-ап виза для бизнесменов – 32 месяца (на месяц дольше)

Сроки рассмотрения гостевых и туристических виз отличаются от страны к стране, НО в целом цифры достаточно печальные:

Россия – 210 дней (!!!)

Казахстан – 169 дней

Киргизстан – 172 дня

Молдова – 226 дней

Белоруссия – 169 дней

Азербайджан – 188 дней

Иран – 131 день

Иордания – 125 дней

Индия – 154 дня

Пакистан – 257 дней

Филиппины -115 дней

Объединённые Арабские Эмираты – 217 дней

Бангладеш – 215 дней

Шри-Ланка – 212 дней



Сроки рассмотрения супервиз для родителей:

Россия – 176 дней

Киргизстан – 176 дней

Молдова – 176 дней

Белоруссия – 169 дней

Азербайджан – 188 дней

Иран – 191 дней

Иордания – 176 дней

Индия – 155 дней

США – 462 дней (!!!)

Пакистан – 240 дней

Филиппины – 181 дней

Объединенные Арабские Эмираты – 179 дней

Бангладеш – 172 дня

Шри Ланка – 277 дней

Продление статуса визитера в Канаде – почти 7 месяцев, 198 дней (!!!)

Разрешение на учебу :

Подача внутри Канады в Канадские офисы (положено только малой категории аппликантов, чаще всего тем, кто меняет статус с рабочей визы на студенческую, родственникам дипломатов, либо тем, кто здесь заканчивает среднюю школу и поступает в колледж или университет) – 3 недели

Разрешение на учебу со стран исхода – 9 недель

Продление разрешения на учебу – 75 дней

Разрешение на работу:

Подача внутри Канаду в Канадские офисы (чаще всего речь идет о смене статуса с гостевого на рабочий) – 168 дней

Сроки рассмотрения разрешения на работу отличаются от офиса к офису определенных стран:

Россия – 21 недель Казахстан – 24 недели Киргизстан – 12 недель Белоруссия – 25 недель Молдова – 13 недель Иран – 31 недель Иордания – 17 недель Индия – 8 недель США – 18 недель Пакистан – 56 недель Филиппины – 11 недель Объединенные Арабские Эмираты – 32 недели Бангладеш – 38 недель Шри-Ланка – 35 недель

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com