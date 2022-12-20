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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Подводя итоги уходящего года.

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Подводя итоги уходящего года.

Svitlana Matviyenko Дек 19, 2022 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 40 Просмотров

Подводя итоги уходящего года: сколько же занимает рассмотрение файлов по иммиграции?

Время обработки файлов на гражданство и ПР-карточек:

  • Канадское гражданство 24 месяца
  • Дубликат о канадском гражданстве 16 месяцев
  • Возобновление гражданства 34 месяца
  • Отказ от гражданства 16 месяцев (на месяц быстрее чем осенью)
  • Первая ПР-карта 92 дня
  • Возобновление ПР-карты 87 дней

Выдача канадского паспорта:

  • Подача лично в Сервис Канада – 10 рабочих дней
  • Подача по обычной почте – 20 рабочих дней
  • Срочная подача лично – выдача на следующий день
  • Экспресс подача – 2-9 рабочих дней
  • Подача на канадский паспорт из-за границы – 20 рабочих дней

ПМЖ по программе квалифицированных работников:

 

  • ПМЖ для квалифицированных работников с опытом работы в Канаде – 20 месяцев (на месяц дольше чем осенью)
  • Федеральная программа ПМЖ для квалифицированных работников 29 месяцев (на 2 месяца дольше чем осенью)
  • Федеральная Программа ремесленников – 62 месяца (на 12 месяцев дольше (!!!))…
  • ПМЖ через провинции по номинации через Экспрес Энтри – 13 месяцев (на 1 месяц быстрее)
  • ПМЖ через провинции без профиля в Экспресс Энтри – 22 месяца
  • ПМЖ имея номинацию в провинцию Квебек – 21 месяц (на месяц быстрее)
  • Бизнес иммиграция в провинцию Квебек – 65 месяцев
  • Федеральная программа на ПМЖ для частных предпринимателей – 42 месяца
  • Программа иммиграции в Атлантические провинции – 12 месяцев (на 2 месяца быстрее)
  • Старт-ап виза для бизнесменов – 32 месяца (на месяц дольше)

Сроки рассмотрения гостевых и туристических виз отличаются от страны к стране, НО в целом цифры достаточно печальные:

  • Россия – 210 дней (!!!)
  • Казахстан – 169 дней
  • Киргизстан – 172 дня
  • Молдова – 226 дней
  • Белоруссия – 169 дней
  • Азербайджан – 188 дней
  • Иран – 131 день
  • Иордания – 125 дней
  • Индия – 154 дня
  • Пакистан – 257 дней
  • Филиппины -115 дней
  • Объединённые Арабские Эмираты – 217 дней
  • Бангладеш – 215 дней
  • Шри-Ланка – 212 дней

Сроки рассмотрения супервиз для родителей:

  • Россия – 176 дней
  • Киргизстан – 176 дней
  • Молдова – 176 дней
  • Белоруссия – 169 дней
  • Азербайджан – 188 дней
  • Иран – 191 дней
  • Иордания – 176 дней
  • Индия – 155 дней
  • США –  462 дней (!!!)
  • Пакистан – 240 дней
  • Филиппины – 181 дней
  • Объединенные Арабские Эмираты – 179 дней
  • Бангладеш – 172 дня
  • Шри Ланка – 277 дней

Продление статуса визитера в Канаде – почти 7 месяцев, 198 дней (!!!)

Разрешение на учебу:

 

  • Подача внутри Канады в Канадские офисы (положено только малой категории аппликантов, чаще всего тем, кто меняет статус с рабочей визы на студенческую, родственникам дипломатов, либо тем, кто здесь заканчивает среднюю школу и поступает в колледж или университет) – 3 недели
  • Разрешение на учебу со стран исхода – 9 недель
  • Продление разрешения на учебу – 75 дней

 

Разрешение на работу:

 

  • Подача внутри Канаду в Канадские офисы (чаще всего речь идет о смене статуса с гостевого на рабочий) – 168 дней
  • Сроки рассмотрения разрешения на работу отличаются от офиса к офису определенных стран:
  1. Россия – 21 недель
  2. Казахстан – 24 недели
  3. Киргизстан – 12 недель
  4. Белоруссия – 25 недель
  5. Молдова – 13 недель
  6. Иран – 31 недель
  7. Иордания – 17 недель
  8. Индия – 8 недель
  9. США – 18 недель
  10. Пакистан – 56 недель
  11. Филиппины – 11 недель
  12. Объединенные Арабские Эмираты – 32 недели
  13. Бангладеш – 38 недель
  14. Шри-Ланка – 35 недель

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

 

T : 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

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