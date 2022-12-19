Пройден важнейший символический этап в развитии демографической ситуации в Квебеке

Впервые в истории число жителей, чей возраст составляет 65 лет и больше превысило число молодых людей возраста 21 года и моложе.

Нынешняя демографическая ситуация в Квебеке настораживает экономистов и социологов в связи с достижением важнейшего этапа в соотношении жителей различных возрастов. Причина в том, что впервые достигнут важнейший символический рубеж — в 2022 году жителей, достигших пенсионного возраста, стало больше, чем молодёжи, не достигшей возраста 21 года. Само по себе это соотношение ещё не страшно, но такого соотношения ранее не было никогда. Ещё век назад молодых было в 5 раз больше, чем пожилых. А три века назад число молодёжи превышало число пожилых лиц в 10 и более раз.

В изменении соотношения играют роль разные факторы — если век назад в каждой семье, в среднем, было пять и более детей, то сегодня в семье в среднем 1,58 детей, то есть, чуть больше «полутора детишек». А три века назад семья вызывала удивление и жалость окружающих, если в ней было меньше десятка детей. И хотя болезни выкашивали малышей, всё же большинство выживали и обзоводились собственными семьями. И наоборот, пожилые умирали от неизлечимых в те эпохи болезней, которые сегодня успешно лечатся, да и пенсий не было, что ухудшало качество жизни и приводило к более быстрой кончине.

Но 1,58 ребёнка на семью — это абсолютный «отрицательный рекорд» в истории Квебека. Более того, известно, что тенденции в Квебеке определяются социальными процессами, проходяшими в его метрополиии — в Монреале. А в Монреале в 2022 году достигнута цифра в 1,26 ребёнка на семью, то есть, в городе ещё меньше детей на одну среднюю семью (разумеется, статистика учитывает и срок брака, и количество разводов или же браков, не заключаемых официально, и т. д.).

Однако известна цифра, которая позволяет обеспечить простое воспроизводство населения, то есть цифра, которая позволяет сохранять число жителей, не допускать вымираание населения. Это 2,1 ребёнка на семью. То есть, если в семье родились 2 ребёнка, то число жителей не изменится после ухода их родителей в другой мир. Но сегодня какое-то число детей всё же не доживает до взрослого возраста из-за болезней или из-за несчастных случаев, поэтому число детей в среднем, достаточное для простого воспроизводства принято считать за 2,1.

При цифрах в 1,58, а то и в 1,26 (цифра, которой не только достиг Монреаль, но к которой и вся провинция идёт семимильными шагами), относительное число пожилых увеличивается. То есть, общество тратит больше средств на пенсионное обслуживание, на здравоохранение, на социальные услуги для пожилых. А рабочих рук все меньше, обеспечивать уровень жизни всех слоёв всё сложнее. И ситуация чревата катастрофическими последствиями уже в ближайше десятилетие, а то и в ближайшие годы.

Определённые меры помогают ситуацию чуть-чуть облегчить — спонсирование государством детских садов, декретные отпуска, пособия для многодетных семей… Но это не кардинальное решение проблемы.

Рождаемость будет падать и в дальнейщем. Причём мы сталкиваемся и заколодованным кругом — обществу нужно увеличение рабочих рук, поэтому общество «агитирует» женщин идти работать. А чем больше женщин работает, тем меньше рождаемость. Не только из-за отстутвия времени или стимулов, но и из-за того, что людям хочется больше отдыхать, больше посвящать времени себе самим.

Решения? Самое простое — семьи должны рожать больше детей. Не 1-2, а 3-5 в среднем. Но даже обсуждать этот вариант бессмысленно. Семьи, где пять или больше детей, существуют, но в общем количестве семей их процент очень невелик, и никакие уговоры или материальные поощрения нынешних родителей не убедят завести гораздо больше детишек.

Второй вариант — массовая иммиграция. Но в этом случае возникают другие проблемы, от интергации и ассимиляции в общество вновь прибывающих иммигрантов, но важнейших изменений в традициях, культуре, в образе жизни.

Не секрет, что среди иммигрантов рождаемость выше, чем среди «коренных квебекцев». Явление логичное — многие приезжают из стран, где традиции количества детей в семье ещё не изменились, как это прозошоло в Квебеке (и в других странах, которых принято называть «развитыми). А иммигранты первого поколения ассимилируются с большим трудом, если вообще ассмилируются. И дело не только в незнаний истории страны. Дело в изменении уровня отношений, во всё большем влиянии образа жизни, принятого в странах, из которых иммигранты приехали.

Как сохранить уровень жизни, как сохранить культурные традиции и традиционные ценности? Ответа пока нет, а все поиски решений пока, в лучшем случае, экспериментальны.