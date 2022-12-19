Почему человек может заплакать в самой безобидной ситуации. Чем обильные слёзы вызваны и можно ли с явлением справиться?

Причины, по которым человек начинает плакать в, казалось бы, совершенно нормальной ситуации, когда плач выглядит странно и неуместно.

Согласно данным медицинских исследований, примерно 10% взрослых людей страдают от повышенной чувствительности. Эти люди могут заплакать при просмотре трогательной сцены в кинофильме (даже если речь о кинокомедии, где герои вдруг признаются друг другу в любви после долгих ссор). Слёзы могут появиться в ситуации, которая кажется наблюдателям совершенно не располагающей к проявлению чувств (например, когда человек расплачивается за покупки на кассе и вдруг осознаёт, что забыл купить нужный продукт, придётся или бежать за ним, а очередь ждёт, или начинать процесс покупки с самого начала, или идти домой без нужной вещи… Вот и обильные слёзы. Даже при виде счастливой мамы, прогуливающейся с ребёнком в коляске, человек может заплакать — в этом случае от умиления. Не говоря уже о любом возражении на какой-то ваш поступок (например, супруг заметил, что ужин плохо холодноват, надо бы разогреть).

То есть, любой, самый незначительный инцидент может вызвать более-менее обильные слёзы. И да, 10% людей отличаются этой далеко не самой приятной особенностью — повышенной чувствительностью!

Часто речь даже не о чувствительности, а о других паталогических состояниях — например, при любой инфекции или при ревматизме у многих реакция организма проявляется в виде выделения слёз, потому что реакция передаётся глазам, и когда организм получает сигнал о неблагополучии, начинают течь слёзы.

Но, к сожалению, речь часто идёт именно о повышенной чувствительности. Это состояние присуще многим детям. Затем, по мере взросления, оно сходит на нет, но с возрастом вновь появляется и усиливается. Человек начинает регулярно плакать, и эти слёзы часто называют рефлекторными — они являются рефлексом организма на внешний раздражитель.

Чем больше вы устаёте, чем больше вы попадаете в стрессовые для вас ситуации (часто они не стрессовые, но человеку сложно совладать с субъективным ощущением), тем больше слёз, тем чаще человек начинает плакать. И, что самое серьёзное, тем ближе наступление настоящей депрессии, когда вообще теряет интерес ко всему, что его окружает, когда обильные слёзы становятся единственной «отдушиной», создающей видимость облегчения.

Иногда эти рефлекторные слёзы приносят реальное облегчение, и после них желание заплакать исчезает на несколько дней, а то и на пару недель, но «плачевное» состояние, к сожалению, вернётся, и постепенно оно будет приходить всё чаще.

Плакать человек обязан. Плач сопровождает его в течение всей жизни, и ничего особого в нём нет. Но если вы начинаете постоянно рыдать в любой стрессовой ситуации (даже на печальной или трогательной сцене в кинофильме), то дело, к сожалению, на самом деле тревожное. Речь и о первом этапе депрессии, и об отношениях на работе, которые ухудшаются (люди часто воспринимают «слезливость» как попытку манипулироввания, особенно, когда работник плачет, когда начальник высказывает претензии), а это опять же ведёт к депрессивному состоянию.

Главное — понять, что в таком случае речь идёт о начинающейся болезни (а депрессия, это серьёзная болезнь, хотя многие считают, будто бы никакой болезнью тут и не пахнет, а просто человек слабохарактерен или манипулятор, захочет, прекратит свои выходки, так сказать).

А болезнь нельзя запускать. Если не получается взять себя в руки и побороть повышенную чувствительность (к сожалению, попытки бороться с ней без помощи специалиста сродни «самолечению», которое зачастую до добра не доводит), то надо обратиться к врачу. Не стесняясь, рассказать терапевту о неприятной и неудобной реакции на окружающие события, а тот выдаст направление на визит к психиатру (стесняться посещения психиатра не надо, все мы не идеально здоровы, и лучше болезни не запускать).