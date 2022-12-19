Как должен поступить водитель транспортного средства в случае дорожного происшествия, в котором пострадал пешеход

Несколько напоминаний от SAAQ о том, как надо поступать водителю, если в результате несчастного случая совершён наезд на пешехода.

В последние дни, к сожалению, в Квебеке произошли несколько печальных случаев, повлекших за собой тяжёлые ранения и даже гибель пешеходов. И по меньшей мере в двух случаях водители покинули место аварии, не оказав помощи и не дождавшись полиции. Поэтому SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec) в очередной раз обратилась к автомобилистам с напоминанием о том, как именно надо себя вести в таких случаях.

Тем более, что с 2016 года, за последние шесть лет, на улицах и дорогах в Квебеке погибли (по данным SAAQ) более трёхста пешеходов, а тысячи были ранены (любопытно, что в течение месяца после перехода на зимнее время в аварии попадает на 60% пешеходов больше, чем в остальные месяцы, что, по всей видимости, связано с неожиданным для мозга наступлением темноты на улице).

Но как надо поступать автомобилисту, если тот (не приведи судьба!) вдруг сбил пешехода.

Немедленно позвонить по 911, вызвав скорую помощь и полицию. Даже если пешеход заявляет, что он не пострадал физически, что всё с ним в порядке, медпомощь не нужна, полиция не нужна, эти заявления ничего не означают. Очень часто пострадавший не ощущает боли и не понимает, что он серьёзно ранен. Это результат шока, это явление подробно описано, и если человек попадёт в больницу чуть позже, где расскажет об обстоятельствах ранения, то водитель будет официально считаться покинувшим место происшествия и не оказавшим помощи пострадавшему пешеходу. Никакие оправдания – «да он сам сказал, что могу ехать, всё в порядке» – приниматься не будут. Если же водитель вызвал медиков и полицию (одним звонком, разумеется) и остался на месте до прибытия вызванных служб, это говорит в его пользу. Особенно это требование касается аварии с участием детей, подростков и пожилых лиц в качестве пострадавших — дети и лица пожилого возраста наиболее уязвимы из-за присущего этим категориям лиц пониженного уровня внимательности. А шок у них может длиться долго. Если человек пострадал физически в результате столкновения с машиной, или есть подозрения, что он мог пострадать, хотя самому пешеходу кажется, что всё в порядке, водитель обязан выйти из машины и оказать посильную помощь. Если положение непонятное, если человек потерял сознание, то если автомобилист не знаком или плохо знаком с правилами оказания первой помощи, то трогать пострадавшего ни в коем случае нельзя. Любая попытка перевернуть человека, дать ему попить (по его просьбе), усадить или перетащить из лужи, если тот упал в грязь — всё это может привести к пагубным последствиям для пострадавшего. Необходимо тут же сообщить диспетчеру службы 911 о положении и действовать в соответствии с его указаниями. Диспетчер задаст вопросы, которые помогут ему определиться. Единственное исключение — явное и очевидное положение жертвы аварии, которое приведёт к его гибели, если человека не передвинуть (например, он упал лицом в глубокую лужу, потерял сознание, его рот и нос оказались под водой). Но в этих случаях необходимо тут же уведомить спасателей о своих действиях, чтобы те знали, что раненого перемещали. Водителю настоятельно рекомендуется тут же обратиться к врачу, а не садиться за руль даже после того, как инцидент ичерпан. Причины те же самые, что и для жертвы столкновения. Водитель может не осознавать, что он тоже пострадал, – это результат шока. И через десять минут после возобновления движения человек вдруг теряет сознание прямо в ходе поездки, что чревато новой аварией. Такие случаи известны. Как правило, медики вызванной скорой помощи осмотрят и водителя, но иногда им некогда — они спасают тяжело раненого пешехода. В крайнем случае, надо обратиться к полицейским, которые находятся на месте происшествия. Они знают, как проверить состояние здоровья водителя, находящегося в шоке. Чаще всего они сами вызовут новую машину скорой помощи, если им покажется, что водитель должен получить помощь. После аварии автомобилист должен как можно быстрее связаться со своей страховой компанией. Только после получения от неё позволения, владелец автомашины имеет право обратиться к механику за помощью в ремоенте автомобиля. Страховая задаст вопросы, которые позволяют компании прояснить ситуацию и определить уровень ответственности сторон. Заметим, кстати, что страховая может возместить любой ущёрб — например, если автомобилист задел пешехода, тот не пострадал физически, но у него порвано пальто, он требует возмещения, то это может быть страховым случаем (в теории, по меньшей мере). А лучше всего — вести машину аккуратно, избегать поездок во время неблагоприятных погодных условий, не отвлекаться во время поездки, уделять особое внимание обстановке на дороге при проезде района школы или детских площадок и т.д.