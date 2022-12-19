Как должен поступить водитель транспортного средства в случае дорожного происшествия, в котором пострадал пешеход
В последние дни, к сожалению, в Квебеке произошли несколько печальных случаев, повлекших за собой тяжёлые ранения и даже гибель пешеходов. И по меньшей мере в двух случаях водители покинули место аварии, не оказав помощи и не дождавшись полиции. Поэтому SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec) в очередной раз обратилась к автомобилистам с напоминанием о том, как именно надо себя вести в таких случаях.
Тем более, что с 2016 года, за последние шесть лет, на улицах и дорогах в Квебеке погибли (по данным SAAQ) более трёхста пешеходов, а тысячи были ранены (любопытно, что в течение месяца после перехода на зимнее время в аварии попадает на 60% пешеходов больше, чем в остальные месяцы, что, по всей видимости, связано с неожиданным для мозга наступлением темноты на улице).
Но как надо поступать автомобилисту, если тот (не приведи судьба!) вдруг сбил пешехода.
- Немедленно позвонить по 911, вызвав скорую помощь и полицию. Даже если пешеход заявляет, что он не пострадал физически, что всё с ним в порядке, медпомощь не нужна, полиция не нужна, эти заявления ничего не означают. Очень часто пострадавший не ощущает боли и не понимает, что он серьёзно ранен. Это результат шока, это явление подробно описано, и если человек попадёт в больницу чуть позже, где расскажет об обстоятельствах ранения, то водитель будет официально считаться покинувшим место происшествия и не оказавшим помощи пострадавшему пешеходу. Никакие оправдания – «да он сам сказал, что могу ехать, всё в порядке» – приниматься не будут. Если же водитель вызвал медиков и полицию (одним звонком, разумеется) и остался на месте до прибытия вызванных служб, это говорит в его пользу. Особенно это требование касается аварии с участием детей, подростков и пожилых лиц в качестве пострадавших — дети и лица пожилого возраста наиболее уязвимы из-за присущего этим категориям лиц пониженного уровня внимательности. А шок у них может длиться долго.
- Если человек пострадал физически в результате столкновения с машиной, или есть подозрения, что он мог пострадать, хотя самому пешеходу кажется, что всё в порядке, водитель обязан выйти из машины и оказать посильную помощь. Если положение непонятное, если человек потерял сознание, то если автомобилист не знаком или плохо знаком с правилами оказания первой помощи, то трогать пострадавшего ни в коем случае нельзя. Любая попытка перевернуть человека, дать ему попить (по его просьбе), усадить или перетащить из лужи, если тот упал в грязь — всё это может привести к пагубным последствиям для пострадавшего. Необходимо тут же сообщить диспетчеру службы 911 о положении и действовать в соответствии с его указаниями. Диспетчер задаст вопросы, которые помогут ему определиться. Единственное исключение — явное и очевидное положение жертвы аварии, которое приведёт к его гибели, если человека не передвинуть (например, он упал лицом в глубокую лужу, потерял сознание, его рот и нос оказались под водой). Но в этих случаях необходимо тут же уведомить спасателей о своих действиях, чтобы те знали, что раненого перемещали.
- Водителю настоятельно рекомендуется тут же обратиться к врачу, а не садиться за руль даже после того, как инцидент ичерпан. Причины те же самые, что и для жертвы столкновения. Водитель может не осознавать, что он тоже пострадал, – это результат шока. И через десять минут после возобновления движения человек вдруг теряет сознание прямо в ходе поездки, что чревато новой аварией. Такие случаи известны. Как правило, медики вызванной скорой помощи осмотрят и водителя, но иногда им некогда — они спасают тяжело раненого пешехода. В крайнем случае, надо обратиться к полицейским, которые находятся на месте происшествия. Они знают, как проверить состояние здоровья водителя, находящегося в шоке. Чаще всего они сами вызовут новую машину скорой помощи, если им покажется, что водитель должен получить помощь.
- После аварии автомобилист должен как можно быстрее связаться со своей страховой компанией. Только после получения от неё позволения, владелец автомашины имеет право обратиться к механику за помощью в ремоенте автомобиля. Страховая задаст вопросы, которые позволяют компании прояснить ситуацию и определить уровень ответственности сторон. Заметим, кстати, что страховая может возместить любой ущёрб — например, если автомобилист задел пешехода, тот не пострадал физически, но у него порвано пальто, он требует возмещения, то это может быть страховым случаем (в теории, по меньшей мере).
- А лучше всего — вести машину аккуратно, избегать поездок во время неблагоприятных погодных условий, не отвлекаться во время поездки, уделять особое внимание обстановке на дороге при проезде района школы или детских площадок и т.д.