Канада приняла еще 350 беженцев из Афганистана

Еще триста пятьдесят афганских беженцев были эвакуированы в Канаду на прошлой неделе, заявило канадское управление иммиграции, беженцев и гражданства 17 декабря в Twitter.

Еще триста пятьдесят афганских беженцев были эвакуированы в Канаду на прошлой неделе, заявило канадское управление иммиграции, беженцев и гражданства 17 декабря в Twitter.

«Добро пожаловать, афганцы: сегодня утром в Торонто прибыли 350 граждан Афганистана. Эти вновь прибывшие присоединятся к более чем 26 000 афганских беженцев в Канаде и поселятся в более чем 20 общинах, включая Калгари, Лондон, Оттаву и Торонто», — говорится в сообщении управления.

Указывается, что беженцы были доставлены в Канаду 9 декабря. По данным управления иммиграции, они уже обосновались в Канаде.

Напомним, до конца 2023 года Канада намерена переселить из Афганистана не менее 40 тысяч беженцев. Иммигрировавшие афганцы получат возможность трудоустройства. Сейчас на территории Канады находятся 26 735 афганских беженцев.

Страны, принимающие афганских беженцев, должны уважать и защищать их права, заявил министр по делам беженцев и репатриации правительства талибов Халил Рахман Хаккани 18 декабря на церемонии, посвященной Международному дню мигранта, сообщает TOLONews.

«Беженцы, которые теряют свои права в странах, сталкиваются с проблемами и не имеют документов. Они должны сотрудничать и обеспечивать их права», — сказал он. Указывается, что одной из причин выезда из Афганистана являются экономические проблемы и высокая безработица.

Напомним, 17 декабря глава Amnesty International Агнес Калламар направила премьер-министру Пакистана письмо с призывом решить проблемы афганских беженцев. В частности, она указала на то, что в стране отсутствует законодательство по защите беженцев и механизма определения их статуса. Это, по ее словам, создает проблемы с получением документов и, как следствие, сложности с поиском жилья, покупкой SIM карт и открытием банковских счетов.