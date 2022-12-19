Переговоры по биоразнообразию в ООН полны нерешенных вопросов

Участники конференции Организации Объединенных Наций по биоразнообразию все еще не решили большинство ключевых вопросов, связанных с охраной природы к 2030 году

Участники конференции Организации Объединенных Наций по биоразнообразию все еще не решили большинство ключевых вопросов, связанных с охраной природы к 2030 году и предоставлением развивающимся странам десятков миллиардов долларов для финансирования этих усилий, сообщает 18 декабря The Japan Today.

Конференция Организации Объединенных Наций по биоразнообразию, или COP15, завершается в понедельник в Монреале, и делегаты в субботу спешили согласовать формулировки в рамках, которые призывают к защите 30% глобальных сухопутных и морских районов к 2030 году, цель, известная как «30 на 30». В настоящее время под охраной находятся 17% наземных и 10% морских районов мира.

Они также должны определиться с объемами финансирования, которые пойдут на проекты по охране и восстановлению природных территорий. Проект рамочной программы предусматривает ликвидацию дефицита финансирования в размере 700 миллиардов долларов к 2030 году. Большая часть этих средств поступит от реформирования субсидий в сельском хозяйстве, рыболовстве и энергетике, но есть также призывы к выделению десятков миллиардов долларов нового финансирования, которое перетекло бы от богатых стран к бедным.

«С самого начала переговоров мы систематически наблюдали, как некоторые страны ослабляют свои амбиции. Амбиции должны вернуться», — считает Марко Ламбертини, генеральный директор WWF International, добавив, что им нужна «четкая цель по сохранению», которая «направит мир по четкой траектории к созданию благоприятного для природы будущего».

Министр окружающей среды и изменения климата Канады Стивен Гильбо выразил больше оптимизма. Гильбо сказал Associated Press в субботу утром, что «люди готовы говорить. Люди готовы вести переговоры. Я слышал много голосов в поддержку амбиций со всех уголков мира», — сказал Гильбо. «Все хотят уехать отсюда с амбициозным соглашением».

Министры и правительственные чиновники примерно из 190 стран в основном согласны с тем, что защита биоразнообразия должна быть приоритетом, и многие сравнивают эти усилия с переговорами по климату, которые завершились в прошлом месяце в Египте.

Изменение климата в сочетании с потерей среды обитания, загрязнением и развитием нанесли удар по мировому биоразнообразию. Так одна из оценок 2019 года предупреждает, что миллиону видов растений и животных грозит исчезновение в течение ближайших десятилетий — темпы потерь в 1000 раз больше, чем ожидалось. Люди регулярно используют около 50 000 видов диких животных, и 1 из 5 человек 8-миллиардного населения мира зависит от этих видов в качестве пищи и доходов, говорится в докладе.

Но они изо всех сил пытаются договориться о том, как выглядит эта защита и кто будет за нее платить.

Финансирование стало одним из самых спорных вопросов, побудив делегатав из 70 стран Африки, Южной Америки и Азии уйти с переговоров в среду. Они вернулись через несколько часов.

В заявлении, опубликованном от имени группы «ушедших и вернувшихся» Бразилией, они потребовали, чтобы был создан новый механизм финансирования, посвященный биоразнообразию, и чтобы развитые страны ежегодно до 2030 года предоставляли финансовые гранты на сумму 100 миллиардов долларов развивающимся экономикам.

Страны-доноры — Европейский союз и 13 стран — ответили в пятницу заявлением, в котором пообещали увеличить финансирование биоразнообразия. Они отметили, что удвоили расходы на биоразнообразие с 2010 по 2015 год и с тех пор обязались выделить еще несколько миллиардов долларов на финансирование биоразнообразия.

Зак Голдсмит, министр Великобритании по делам заморских территорий, Содружества, энергетики, климата и окружающей среды, признал, что внимание не может быть сосредоточено только на популярных мерах защиты, таких как цель 30 на 30.

«План „30 на 30″ — это главная цель, но вы не можете выполнить план «30 на 30» без согласования целого ряда других вопросов», — сказал он. „У нас не будет 30 на 30 без финансирования. У нас этого не будет, если другие страны не поступят так, как Коста-Рика, и не разорвут связь между производительностью сельского хозяйства и деградацией земель и обезлесением…».

Даже цели защиты все еще вызывают споры. Многие страны считают, что 30% — это достойная восхищения цель, но некоторые страны настаивают на смягчении формулировки, чтобы разрешить, среди прочего, устойчивую деятельность в тех областях, которые, как опасаются защитники природы, могут привести к разрушительным лесозаготовкам и добыче полезных ископаемых. Другие хотят, чтобы формулировки указывали на способы лучшего управления остальными 70% районов мира, которые не попадают в план защиты.

Не меньшие разногласия связаны с тем, как наилучшим образом распределить выгоды от генетических ресурсов и закрепить права групп коренного населения в любом соглашении. Некоторые группы коренных народов хотят иметь прямой доступ к финансированию и право голоса при определении охраняемых районов, которые оказывают влияние на коренные народы.

«Любые охраняемые территории, которые затрагивают коренные народы, должны иметь свободное предварительное информированное согласие коренных народов, в противном случае будут повторяться старые истории с вытеснением коренных народов из охраняемых районов», — заявил в интервью Атосса Солтани, директор глобальной стратегии инициативы «Священные истоки Амазонки», альянса 30 коренных народов в Эквадоре и Перу работают над тем, чтобы навсегда защитить 86 миллионов акров тропических лесов.

Еще одна проблема заключается в том, чтобы включить формулировки, аналогичные Парижскому соглашению об изменении климата, которые создают более надежную систему отчетности и проверки прогресса, достигнутого странами. Многие указывают на неудачи рамочной программы по сохранению биоразнообразия 2010 года, в которой только шесть из 20 целей были частично достигнуты к крайнему сроку 2020 года.

«Для сторон очень важно видеть, что делают другие. Для гражданского общества, таких людей, как вы, важно отслеживать наш прогресс, а иногда, к сожалению, и его отсутствие», — сказал Гильбо.