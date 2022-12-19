На пути к восстановлению равновесия на рынке недвижимости

Количество сделок в Монреальском регионе сократится на 5%, а средняя цена дома снизится на 12% по сравнению со средней ценой дома в 2022 году.

Количество сделок в Монреальском регионе сократится на 5%, а средняя цена дома снизится на 12% по сравнению со средней ценой дома в 2022 году.

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) во вторник представляет свой отчет за 2022 год и раскрывает свой прогноз на 2023 год для рынка жилой недвижимости провинции Квебек в рамках своей Конференции “окно на рынок недвижимости”.

“Иль-де-Монреаль, Лаваль и их периферийные регионы являются рынками, где уровень цен вряд ли будет устойчивым в условиях покупательной способности домохозяйств”, – говорится в заявлении ассоциации. Предсказуемы значительно более умеренная транзакционная активность и потенциально более заметное возвращение объектов недвижимости на рынки, принадлежащие этим регионам” »

Продажи, которые упали на 21% в 2022 году, упадут на 5% в 2023 году, когда они достигнут 40 912 единиц. Рыночные условия останутся в пользу продавцов, но будут близки к равновесным. В Монреале средняя цена дома в 2023 году составит 477000 долларов, а стоимость квартиры-373000 долларов.

Затем в 2024 году в Монреале ожидается оживление благодаря возобновлению иммиграции и положению города как экономической столицы. Что касается провинции Квебек, то в 2023 году объемы перепродажи упадут на 9 %, до 79 702 сделок. Средняя цена дома снизится на 5 % и составит 392 000 долларов. За год, который заканчивается, количество сделок сократится на 20%, а средняя цена вырастет на 10%, до 413 000 долларов.

« При таких темпах рыночные условия должны оставаться благоприятными для продавцов или близкими к равновесию в зависимости от рынка», – говорится в том же заявлении Чарльза Бранта, директора Службы анализа рынка APCIQ. Несмотря на заметный экономический спад в 2023 году и на фоне инфляции, подрывающей доверие и покупательную способность домохозяйств, APCIQ не прогнозирует массового возвращения объектов недвижимости на рынок.

« В целом, рынок Квебека относительно хорошо переживает шок от повышения процентных ставок, утверждает агентство. Дефицит жилья, вызванный задержкой в строительстве, не позволяет справиться с волной иммиграции. С учетом замедления темпов строительства, запланированного на 2022 и 2023 годы, этот дефицит жилья не близок к устранению. Этот контекст позволит в некоторой степени стабилизировать рынок ближе к его равновесию, избегая при этом колебаний в пользу покупателей” »

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