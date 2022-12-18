В монреальском квартале Малая Италия рухнула внешняя стена дома. Зато прохладно и свежий воздух

Никто не пострадал, но приключение, конечно же, не из самых приятных для жильцов квартиры. Пока вещи стоят под снегом, входить в дом нельзя.

На самом деле эвакуировали семейную пару, проживающую в квартире, уже в четверг, а стена рухнула в ночь на пятницу. Эвакуация была произведена в спешке, и жиличка не смогла забрать вещи. А падающий снег завалил спальную комнату (судя по видео, речь идёт именно о спальной).

Жильцы пожаловались на скрипы в стене ещё во вторник, но в следующую ночь шум не повторился. Затем он вновь появился, усилился, и приехавшие по вызову пожарные тут же женщину эвакуировали. Вовремя, потому что стена рухнула через несколько часов.

Снаружи к стене дома прилегала стена соседнего дома, но тот был снесён за несколько дней до обрушения этой стены, но и дом с рухнувшей стеной подлежал выселению.

Всё хорошо, что хорошо кончается, так что можно посочувстовать женщине и мужчине, потерявшим жильё, но можно и порадоваться в связи с тем что сама она не пострадала.

Городские власти Монреаля в спешном порядке прикрыли зияющую дыру фанерой, которую закрепили кирпичами. Будет ли сделан серьёзный ремонт или же дом придётся тоже сносить, пока непонятно. Когда жильцы смогут вернуться и вынести вещи, тоже непонятно.