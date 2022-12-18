Салаты с грибами. Новогодние праздники без грибков на столе, это как Дед Мороз без бороды

Рецепты четырёх самых разных грибных салатов и даже одного грибного соуса.

Да мы ж понимаем, не дети, чай. Оливье с селёдкой и холодец под шубой — наше всё на новогодние праздники, но про грибы не забываем, не забываем про грибы! Без грибов зимний праздничный стол и не стол как бы. Посему предлагаем вашему вниманию пять рецептов салатов с грибами (не придирайтесь, четыре салата и один соус):

Грибной салат

С грибами надо обходиться очень осторожно. Почему? А потому, что и аромат их, и вкус, и общая отдача, очень сильны. Стоит переборщить чуток, и грибы забъют вкус любого блюда, а это, конечно, далеко не всегда правильно.К грибному салату вышесказанное относится в полной мере.

Возьмём соленые грибки (любые, что солить можно)

Вареную картошечку (не надо только передерживать до рыхлости), нарезанную кубиками или ломтиками – столько же по объёму, сколько и грибов

Свежие огурчики – тоже столько же, сколько и грибов

Квашенную капусту – половину объёма от объёма грибов

Растительное масло – только самую малость, масло, как известно, в больших количествах для салатов и винегретов не годится.

Зеленого лука – сколько душа скажет

Горчицы для запаха и привкуса

Уксус обычный.

Все продукты смешали, посолили и поперчили. Вот и по весьма интересный, островатый, но с устойчивым вкусом и запахом грибов, винегрет. Можно добавить белое мясо или говядину, но тут уж не могу советовать, по мне, грибов достаточно.

Салат грибной со свёклой

В отличие от салата грибного (см. предыдущий рецепт), зелёный лук замените обычной средней луковицей, нарезанной кольцами.

Добавляется так же лимонный сок (немного, меньше, чем масла) и, разумеется, одна доля (порция) вареной моркови и одна доля вареной свеклы. Можно доложить немного петрушки.

Кстати, учтите, что масло лучше смешать с лимонным соком, а только потом доливать в салат — так получается однородней.

Салат с белыми грибами

Согласно легенде, этот салат любил император Николай I, который как-то произнёс: «Немцы служат нам – царствующей фамилии, а дворяне служат российскому государству, поэтому обязаны любить грибы, как исконное наше блюдо».

Ну, вот и рецепт салата с белыми грибами (но можно заменить и на привычные шампиньоны):

10 крупных помидоров

200 граммов листьев салата

Грибы белые – полкило или немного больше

8 столовых ложек оливкового масла (а можно взять масло из грецких орехов!)

Три ложки бальзамического (или бальзамного? ну, вы поняли, да?) уксуса

Столовая ложка эстрагона или столовая ложка эстрагонного уксуса

С полдесятка веточек петрушки

Пять столовых ложек хорошего сливочного масла

Щепотка сахара

Соль и белый молотый перец

Готовим салат из белых грибов:

Салат моем, чистим, даем подсохнуть Помидоры надрезаем – самую малость, обдаём кипятком, затем снимаем с них кожицу Смешиваем оливковое масло (или масло грецких орехов) с бальзамическим укусом и эстрагоном, заправляем сахаром, солью, белым перцем, тщательно размешиваем и ставим настояться, пока готовятся грибы Грибы тщательно чистим и моем, после чего режем ровными кусочками Чеснок чистим и режем каждую дольку пополам вдоль Петрушку моем и рубим Грибы жарим в сливочном масле следующим образом: Сковорду натираем половиной дольки чеснока, разогреваем половину масла, обжариваем половину грибов на среднем огне минут пять (или шесть), затем убираем грибы и кладём в эту же сковороду вторую половину грибов, жарим так же, с оставшейся половиной масла Вновь размешиваем маринад, отделяем три столовые ложки Оставшийся маринад выливаем в миску, туда же засыпаем салат и помидоры Тщательно и аккуратно размешиваем Кладём жареные белые грибы, поливаем отложенными ложками маринада, посыпаем зеленью Подаём на стол немедленно – пока грибы тёплые, запивать можно доброй водкой, но много не пейте – вредно это.

Салат из грибов и камамбера

Очень милый салат. Очень вкусный! Замечу, что ресторанчик польский.

Ингредиенты салата:

200 граммов шампиньонов (или же 200 граммов белых грибов

100 граммов польских маринованных грибов из баночки

100 граммов лисичек

8 столовых ложек орехового масла (заменяется на оливковое при желании)

3-4 столовые ложки бальзамического уксуса

Сыр типа камамбер – примерно 200 граммов

Перец, соль, петрушка, базилик, лук – по желанию

Готовим салат грибной с сыром:

Грибы моем, чистим, режем, тушим в 3 ложках масла – тушим минут 10 на среднем огне Остужаем грибы и смешиваем с уксусом и остальным маслом, добавляем лук, соль и перец Когда грибы немного настоятся (минут десять), добавляем рубленый сыр и вновь перемешиваем салат.

Подаётся к варёной картошечке.

Ну, и кроме грибных салатов приготовим и приправу — грибной соус по-венгерски:

Венгерский грибной соус

Венгерская кухня славится не только гуляшом. Соусы к мясу у венгров тоже замечательно получаются (да и овощные блюда весьма неплохи).

Готовим венгерский грибной соус:

Итак, полкило свежих грибов промываем, мелко рубим и тушим на сливочном масле

В середине процесса, пока грибы еще не готовы, добавляем в грибы две ложки муки, соль и перец по вкусу, продолжаем тушить

Еще через пару минут (размешиваем постоянно) добавляем три растертых желтка, стакан густой сметаны и пару столовых ложек лимонного сока

Опять все размешиваем и добавляем чайную ложку сахарного песка

Выдерживаем на среднем огне еще пару минут (опять же, не перестаем размешивать) – соус готов. Заливаем им мясные и овощные блюда.