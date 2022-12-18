Факты и сведения из жизни человечества. Не самые важные, не определившие судьбу цивилизации, но всё же интересные

При гостях можно всегда похвастаться знанием этих сведений, и вызвать восхищённые улыбки слушателей – ну, надо же, какой мудрый и энциклопедист среди нас! Вот и заслужили одобрение.

Сегодня многие и не вспомнят, кто такая Твигги. А в 1960ых годах она была одной из самых знаменитых медийных фигур мира. Супер-модель, за право сфотографироваться с которой знаменитости и особы королевской крови выкладывали баааа-ааа-льшие деньги. Благо, тогда тиктоков и фейсбуков не было, а то бы – ууухх!!!. Именно Твигги ввела в обиход мини-юбку и щеголяла в ней, заставив сотни миллионов модниц последовать её примеру. Именно Твигги ввела в моду короткую женскую стрижку “под мальчика” (до неё ни одна женщина не рисковала выходить на улицу с такой причёской – шарахались, мол, то ли из тюрьмы, то ли из больницы, то ли ещё что).

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Филумения – это коллекционирование спичечных этикеток. Хобби, всё более редкое, так как спичек с этикетками всё меньше и меньше. Их заменяют зажигалки, спички без этикеток, а новые кухонные плиты зажигают простым поворотом рукоятки.

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Единственный тюлень, живущий в Балтийском море, это серый или длинномордый тюлень. Он внесён в Красную книгу.

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Происхождения слова «кукуруза» в русском языке не очень понятно. Согласно одной из самых убедительных версий, оно пришло в русский язык из румынского языка, где слово kukurus означает еловую шишку. Якобы, сходство внешнего вида двух представителей флоры привело к такому названию, хотя в Румынии кукурузу называют совершенно не так. Да и в других странах это растение, пришедшее из Америки, не называют «кукурузой».

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Ночной труд детей был запрещен решением Международной конференции в Париже уже 29 сентября 1908 года. Исключение делалось для детей, выступающих в вечерних представлениях в театре и цирке, но только с согласия родителей. Такое же положение, в принципе, и сегодня.

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Первый всесоюзный декрет об «Обязательной воинской повинности» был принят 28 сентября 1923 года ВЦИК и Совнаркомом. Эта повинность была обязательной только для представителей «трудовых элементов». Выходцы из бывших «эксплуататорских классов» (буржуазия, дворяне) в Красную Армию не принимались, а отбывали трудовую повинность.

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Учёный Морис Метерлинк дал определение папортнику, как «тайнобрачный». Дело в том, что долгое время никто не мог выяснить способ размножения папортников.

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В конце 20 века иранская газета Кар Ва Каргар, ссылаясь на серьезные исследования профессора социологии тегеранского университета Манушхера Мохсени, утверждала, что больше половины девушек в Иране серьезно хотели бы сменить пол. Если эти сведения верны, то это самая большая пропорция желающих стать мужчинами в мире. Но здесь речь идёт, скорее, о строгости иранских законов, из-за которых женщины хотели бы быть мужчинами.

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Первым человеком, изменившим цвет кожи на постоянной основе стал певец вьетнамского происхождения Хо Ван Донг. Он ввёл себе элементы, способствующие пигментации кожи, и стал негром. Сейчас такое происходит регулярно.

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В древности свистульке приписывали множество таинственных свойств – считалось, что она может переманить на себя хворь, что она изгоняет злые силы, притягивает добрые. Если положить обычную свистульку на окно в детской комнате, то она не подпустит к ребенку болезни и не позволит его сглазить. Свистулькой вызывали весну и призывали зиму. В разных странах проводились свистуличные праздники – в Англии, России, Германии, Швеции, Италии. Сегодня свистулечные праздники справляются в сельской местности в Италии.