Следите за “носом”: особенности штрафов за парковку в Монреале

Ну и конечно же не привышайте скорость.

Этой историей поделился с “Деловым Монреалем” наш читатель. Конечно, эта информация не удивит давних жителей города, но будет очень полезной новоприбывшим.

Наш герой Ю. приехал в Монреаль осенью. Он тут же приобрел подержанный автомобиль и устроился на работу.

Первое время Ю. парковался на стоянке возле работы, однако с наступлением снегопадов всех сотрудников попросили ставить машины не возле здания, а на бесплатной парковке возле городского парка. Также была возможность оставлять свой автомобиль на соседних улицах, благо парковки там также бесплатные.

Ранним воскресным утром Ю. приехал на работу и нашел место на одной из прилегающих улиц. Внимательно изучив знаки, он понял, что парковаться тут не запрещается. Со спокойной душой наш друг пошел работать.

Однако вечером его ждал крайне неприятный сюрприз под дворником: 100 долларов за неправильную парковку.

Внимательно изучив “письмо счастья” мы поняли, что штраф выписан за парковку “против шерсти”. Т.е. водитель оставил автомобиль не развернувшись на противоположной стороне улицы!

Так что, новоприбывшие канадцы, будьте бдительны – не ленитесь разворачиваться, если вам повезло найти место на бесплатной парковке на оживленной улице в Монреале.